Rappel de reblochons contaminés à E. Coli chez Leclerc: sept enfants infectés dont un encore hospitalisé

Il y a eu les camemberts, il y a quelques semaines. Cette fois, ce sont des reblochons qui sont contaminés à une bactérie Escherichia coli. Les autorités ont demandé à l’enseigne Leclerc, qui les vendait, de rappeler les produits. Les sept enfants contaminés sont âgés d’un an et demi à trois ans. L’un d’eux était toujours à l’hôpital vendredi.

Le ministère de l’Agriculture précise dans son communiqué qu’il s’agit de reblochons entiers au lait cru (AOP) de la marque « Nos régions ont du talent ». Ils sont vendus depuis le 21 janvier 2018. Le produit est fabriqué par la Fromagerie Chabert. Les autorités cherchent toujours à déterminer l’origine de la contamination.

[?Alerte sanitaire] Mesures de retrait-rappel, à titre préventif, des fromages reblochons entiers au lait cru de marque « Nos régions ont du talent » commercialisés dans les enseignes #Leclerc de plusieurs régions.



????Lire le communiqué de presse https://t.co/Eao8nGirC2 pic.twitter.com/OACwDvaV2m — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) 11 mai 2018

Le risque du syndrome hémolytique et urémique

Il y a de nombreuses bactéries Escherichia coli dans notre flore intestinale normale, mais là, il s'agirait d'une E. coli 026. Les symptômes de la contamination à cette E. Coli 026 ressemblent initialement à une gastroentérite ou une intoxication alimentaire : ce sont des diarrhées, qui peuvent être sanglantes parfois, des vomissements, ainsi que des douleurs abdominales.

Dans certains cas, le tableau clinique peut évoluer vers un "syndrome hémolytique et urémique". Cette complication attaque les globules rouges et les reins : cela peut nécessiter des dialyses et des transfusions. Dans 3 à 5% des cas, ce syndrome est mortel.

Au moindre symptôme, il est nécessaire de consulter. Si l’ingestion du produit contaminé remonte à plus de dix jours et qu’aucun symptôme ne s’est déclaré, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter.

Des précautions pour éviter la contamination

De manière générale, il est déconseillé aux personnes âgées et aux enfants en bas âge, de consommer du fromage au lait cru. Pour éviter toute contamination, il est nécessaire de cuire la viande hachée à cœur, de bien laver les légumes et fruits consommés crus, d’éviter de mélanger les aliments crus aux aliments cuits pour éviter une contamination croisée et de nettoyer tout ustensile ou objet ayant été en contact avec de la viande crue. Le retour des reblochons peut être effectué dans les magasins Leclerc où il a été acheté.

Un numéro vert est à la disposition des clients : 0800 011 100.