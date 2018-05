Etats-Unis : des laitues contaminées par la E. Coli, 52 hospitalisations et un mort

Des laitues romaines rendent malades les Américains : des salades contaminées par la bactérie Escherichia Coli ont tué une personne en Californie. Au total, 121 personnes ont été infectées, parmi elles 52 ont été hospitalisées. 14 personnes sont atteintes du syndrome hémolytique et urémique, un type particulier d’insuffisance rénale provoqué par la bactérie.

Pour l’heure, les autorités ne savent pas ce qui a déclenché la contamination, mais une vingtaine d’enquêtes sont ouvertes. Aux Etats-Unis, la dernière contamination de cette envergure a eu lieu en 2006, après la contamination d'épinards par la E.Coli.

En France, des camemberts de Normandie AOP ont été rappelés à la fin du mois d’avril. Aucun cas d’intoxication n’a été signalé pour l’heure. Mais tous les camemberts du lot lot 260218DS0 doivent être ramenés en magasin.

Une bactérie potentiellement dangereuse

La bactérie E. Coli est présente dans le tube digestif des hommes, mais aussi de certains animaux, notamment les bovins. Elle se multiplie toutes les 20 minutes lorsqu'elle est dans un environnement à 37°C. Toutes les souches ne sont pas dangereuses.

Mais lorsque l’homme est contaminé par une souche dangereuse, celle-ci peut produire des shiga-toxines, ce sont elles qui peuvent conduire à un syndrome hémolytique et urémique (SHU). Cela touche les globules rouges et les reins et peut nécessiter des transfusions sanguines et des dialyses. Dans 3 à 5% des cas, le SHU est mortel.

Limiter les risques avec quelques mesures d’hygiène

Pour éviter toute contamination, il faut cuire la viande à coeur, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans. La consommation de fromages au lait cru est déconseillée pour les enfants et les personnes âgées. Il est également important de séparer les aliments qui sont cuits de ceux qui sont crus, et bien nettoyer tout objet en contact avec la viande crue.