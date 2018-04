A Béziers, un homme survit après un arrêt cardiaque de 18 heures : voici pourquoi

A Béziers, un homme de 53 ans, hospitalisé dans le service de réanimation du CHU Lapeyronie a survécu à un arrêt cardiaque de 18 heures. Selon Midi Libre, il avait été retrouvé inanimé au bord de l'Orb par ses proches. "La victime est inconsciente, en arrêt cardiaque. La température de son corps est tombée à 22 degrés, soit un niveau d'hypothermie majeure." Dès leur arrivée sur les lieux, les secours entreprennent un massage cardiaque de 4h30. En vain. Le SMUR branche alors l'homme à une machine qui jouera le rôle d’un cœur artificiel. A l’issue de ces manœuvres exceptionnelles, le cœur accepte, grâce à des chocs électriques, de fonctionner à nouveau de façon autonome.

Comment expliquer un tel phénomène ?

Il est d’abord probable que l’arrêt cardiaque était récent lorsque les secours sont arrivés sur place. Sinon, malgré tous les efforts fournis, la réanimation n’aurait servi à rien. Le fait que la température du corps soit descendue à 22 degrés va expliquer la suite. Elle signifie que cet homme est progressivement tombé dans le coma, sans connaître un arrêt cardiaque brutal et long, qui aurait détruit ses cellules nerveuses. Même un cœur très ralenti assure la vascularisation du cerveau, qui est toujours une priorité du corps. C’est inscrit dans nos gènes. C’est d’ailleurs pour cette raison que le massage, même de mauvaise qualité, sauve des vies en poursuivant la fourniture de sang au cerveau. Les autres organes peuvent attendre.

Pourquoi une réanimation aussi longue ?

Généralement, les messages cardiaques durent beaucoup moins longtemps que celui réalisé sur cet homme. C’est la température du corps qui a justifié cette réanimation hors norme. Cela fait d’ailleurs longtemps que les urgentistes planchent sur la question. S’inspirant des survies miraculeuses lors de noyades dans l’eau glacée, ils proposent désormais des sortes de casques réfrigérants et des substances glaçantes qui, injectées très tôt, permettent d’augmenter la survie du cerveau de plusieurs dizaines de minutes après un arrêt cardiaque. Un progrès immense. L’ancien ministre Jean-Pierre Chevènement avait bénéficié de cette technique de "réfrigération" lors d’une intervention anodine pendant laquelle une allergie aux produits anesthésiant lui avait provoqué un arrêt cardiaque.

D’autres exemples connus

En janvier 1982, une jeune fille avait survécu à un crash aérien à Washington, aux Etats-Unis. Son avion s’était englouti dans les eaux glacées du Potomac : elle était alors restée plusieurs heures sans respirer. Là aussi le froid l’avait sauvée.

En 2014, un adolescent de 16 ans a survécu après avoir passé cinq heures et demie dans le train d'atterrissage d'un appareil lors d'un vol entre San José (Californie) et Maui (Hawaï). Exposé à une température de moins de 60 degrés et au manque d’oxygène dû aux 11 580 mètres d'altitude du vol, il est probable qu'il ait "perdu conscience à 10 000 pieds", soit environ 3 000 mètres d'altitude, et retrouvé ses esprits une heure après l'atterrissage, selon le FBI. C'est alors qu'il est descendu sur le tarmac où le personnel de la compagnie aérienne l'a découvert

Explication : à l’extérieur d’un avion de ligne, quand il est à son altitude de croisière, il fait entre - 40 et – 60°. Le logement du train d’atterrissage était relativement isolé de l’extérieur, tous les systèmes hydrauliques et les pneus ayant été mis en chauffe par le roulage et le décollage de l’avion. Le froid est arrivé progressivement, l'ado a donc perdu connaissance petit à petit.

Jusqu’où peut descendre la température corporelle ?

On a réussi à sauver des personnes, en montagne ou en mer, malgré des températures corporelles très basses, comme 17 ° degrés. Mais généralement, on a très peu de chances de sauver une personne dont la température corporelle descend en-dessous de 25°C, même en milieu hospitalier, avec de l'oxygène et des moyens techniques pour réchauffer le corps. L’homme de Bézier, à 22 degrés, était proche des conditions très limites.

Pour l’oxygène, l’exemple du passager clandestin a aussi une explication : à 10 ou 11 000 mètres d'altitude, il ne reste pas beaucoup d’oxygène. Il faut savoir qu’au-delà de 6 000 ou 7 000 mètres, sans bouteille de secours, on tombe dans le coma. C’est pourquoi ce jeune homme a dû perdre connaissance au bout d'une demi-heure de vol maximum. Mais comme il était en hypothermie et qu’on consomme dans ces cas-là, beaucoup moins d’oxygène qu’à température corporelle normale, le froid l’a protégé du manque d’air ! Le plus incroyable est qu’il s’est réchauffé progressivement pendant toute la descente, a repris conscience, a été retrouvé en train de marcher et parler normalement. Pas de séquelle neurologique, ni de gelures des membres. Quand on est réveillé et réchauffé, on est sorti d’affaires ! C’est ce que l’on souhaite à cet homme du sud de la France.