Circulation extracorporelle

Arrêt cardiaque : comment le SAMU75 augmente la survie

Si la circulation extracorporelle est mise en place en moins de 20 minutes, les chances de survie montent à 29 %, contre 8 % habituellement.

Lorsque le cœur ne repart pas 30 minutes après un arrêt cardiaque, malgré une prise en charge médicale classique, on parle d’arrêt cardiaque réfractaire. Les victimes ne sont alors qu’entre 5 et 10 % à survivre, et les séquelles neurologiques peuvent être importantes. Tout est une question de temps.

Et puisque le protocole standard ne donne pas de résultats satisfaisants en matière de survie, le SAMU de Paris, en collaboration avec l’AP-HP et l’Inserm, a décidé de tester une procédure plus agressive : la circulation extracorporelle en dehors de l’hôpital. Le SAMU dispose aujourd’hui de matériel permettant de la mettre en place dans ses ambulances.





Cœur et poumons mécaniques

Dès la prise en charge des patients, et dès 20 minutes après l’arrêt, les médecins peuvent ainsi utiliser cette technique habituellement réservée aux hôpitaux, notamment au cours des chirurgies cardiaques.

Elle consiste à remplacer les rôles du cœur et du poumon. À l’aide d’une canule placée dans la veine fémorale (au niveau de la jambe), la machine prélève le sang, le réoxygène, et le réinjecte dans l’artère fémorale.