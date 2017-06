Défibrillateur automatique

L’intervention par drones pourrait concerner plus de 25 000 personnes qui perdent la vie chaque année, victimes d’un arrêt cardiaque à leur domicile, sous l’œil d’un témoin. Le défibrillateur cardiaque est un outil facile à utiliser, et qui donne de bons résultats, même utilisé par un novice.

« Il est très simple d’emploi, assure le Pr François Carré, cardiologue au CHU de Rennes. Quand on place les électrodes sur le thorax de la victime, celles-ci détectent un éventuel trouble du rythme, l’appareil fait le diagnostic automatiquement, et indique si le choc est nécessaire ou non. » Un premier secours, en attendant les médecins.





Adapter la législation

D’autres obstacles se présentent maintenant aux développeurs du drone. Tous les tests ont été effectués avec des conditions météorologiques très favorables, et les drones pourraient être rapidement limités par les aléas climatiques. Les drones étant autonomes, se posent aussi des questions d’autorisation de vol, et donc de responsabilité en cas d’incident. Enfin, quel rôle donner au défibrillateur ? Ce n’est pas un secouriste, et l’arrivée rapide du drone donne certes accès à un outil qui peut sauver une vie, mais n’est pas une prise en charge médicale.

Toutes ces questions devront être étudiées. Mais face au gain de temps, et moyennant quelques adaptations et une intégration dans le système déjà en place de services d’urgence, des défibrillateurs volants pourraient bien faire leur apparition dans le ciel de nos villes et campagnes.