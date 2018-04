Manger des pâtes ne fait pas grossir si l’on mange équilibré

Quand on cherche à faire attention à ce que l’on mange pour perdre du poids, on a souvent tendance à supprimer totalement les glucides de notre alimentation. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’hôpital St. Michael, à Toronto, et publiée dans la revue BMJ Open montre que contraire. "Consommer des sucres lents, comme de pâtes, ne contriburait pas à la prise de poids ou à l'augmentation de la masse grasse », a déclaré son auteur principal, le Dr John Sievenpiper, clinicien-chercheur au Centre de nutrition clinique et de modification des risques de l'hôpital St. Michael. « L'analyse a même montré une petite perte de poids. Les pâtes peuvent donc faire partie d'une alimentation saine, comme un régime à faible index glycémique. »

Moins 500 g sur la balance

Les chercheurs ont entrepris une méta-analyse de 30 études différentes. Au total, ils ont suivi 2 500 individus ayant mangé des pâtes cuisinées, plus de trois fois par semaine (3,3 fois en moyenne) à la place d’autres glucides, dans le cadre d’un régime à index glycémique (IG) bas. Chaque portion équivalait à une demi-tasse de pâtes cuites, ce qui notons-le est une faible quantité.

Il s’est avéré qu’à l’issu d’un suivi médian de 12 semaines, les participants n’avaient ni grossi, ni augmenté leur masse grasse, mais avaient au contraire perdu en moyenne 500 g.

Un précieux allié minceur

Pas d’inquiétude, donc, si vous faites attention à votre ligne et craquez de temps en temps pour un plat de pâtes. Consommées avec d’autres aliments à indice glycémique faible, elles s’avèrent même être un précieux allié minceur, d’autant qu’elles ont un effet rassasiant. En effet, contrairement à la plupart des glucides « raffinés », qui sont rapidement absorbés dans la circulation sanguine, les pâtes ont un faible indice glycémique : elles entraînent donc des augmentations plus faibles du taux de sucre dans le sang que celles causées par les aliments à indice glycémique élevé comme le riz blanc et le sucre...

Source de magnésium, de vitamine B et de protéines, les pâtes sont aussi riches en fibres quand elles sont au blé complet.

Mais attention. Pour qu’elles conservent leur index glycémique bas, mieux vaut les déguster al dente, c’est-à-dire fermes et pas trop cuites.