Les sucres remplacent le gras

Certains doivent déjà être en train de sortir les chips et les rillettes. Mais pas si vite ! Les chercheurs canadiens avancent une hypothèse pour expliquer ces résultats. Et, malheureusement, elle ne plaide pas activement pour un open bar du gras.

Si la diminution de l’apport en lipides fait grimper la mortalité, c’est surtout parce qu’elle incite à augmenter celui en glucides. « Cela expliquerait par exemple pourquoi certaines populations d’Asie du Sud, qui consomment peu de lipides mais beaucoup de glucides, ont des taux de mortalité supérieurs à la moyenne », précise le Dr Mashid Dehghan, épidémiologiste et auteure principale de l’étude.

À bas les sucres

Elle ajoute que les recommandations nutritionnelles, qui proposent un apport en graisses correspondant à environ 30 % de l’apport en calories, ont été émises il y a une quarantaine d’années pour les sociétés occidentales, où l’alimentation contenait en moyenne plus de 40 % de lipides, et plus de 20 % de graisses saturées.

D’après les chercheurs, le juste équilibre se trouverait autour de 35 %. « Relâcher la pression sur les lipides, même sur les graisses saturées, et imposer des limites sur les glucides lorsqu’ils sont consommés en grande quantité » serait une bien meilleure stratégie pour la santé, explique le Dr Andrew Mente, l’un des auteurs de l’étude.

Car il semble que ce soient eux les véritables coupables, bien cachés derrière les manipulations du lobby du sucre. Celui-ci a par exemple biaisé les études sur le cholestérol dans les années 1960 et 1970 afin d’accuser le gras d’être responsable de la hausse des incidents cardiovasculaires. Le camembert qui dit au roquefort qu’il pue, en somme.

L’étude parue dans le Lancet confirme la dangerosité des régimes trop riches en sucres. La mortalité de ceux qui en consomment le plus est plus élevée de 28 %, par rapport à ceux qui en consomment le moins.

Des légumes, et de la modération

Une seconde étude dans le Lancet, s’appuyant sur la même cohorte, s’est intéressée à l’impact de l’apport en fruits, légumes et légumineuses. « Notre étude a montré que le risque minimal de mort prématurée s’observe chez les personnes qui en consomment entre trois et quatre portions, soit environ 375 à 500 grammes par jour, avec un gain limité au-delà », explique Victoria Miller, doctorante à l’université McMaster, et auteure principale de cette seconde publication.

« La modération dans la plupart des aspects du régime alimentaire est préférable à des apports très élevés ou très faibles de certains nutriments », résume Salim Yusuf, qui dirige la cohorte utilisée pour l’étude.

Pour équilibrer les régimes occidentaux, il faudrait donc réduire drastiquement l’apport en sucre, sans trop se préoccuper des graisses (sans non plus en abuser), et en augmentant la consommation de fruits et légumes, de préférence crus, et surtout de légumineuses, peu présentes dans notre alimentation.