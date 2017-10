Journée mondiale des pâtes

Vive les pâtes

Demain aura lieu la journée mondiale des pâtes. Qu’on les appellent sucres lents comme les médecins, ou nouilles comme tout le monde, les pâtes sont un excellent aliment qui doit trouver sa place dans le régime alimentaire de base de la famille ; surtout au moment des examens.

Tout d’abord, une bonne nouvelle pour tous les enfants. Le plat de spaghetti tout simple, qui culpabilise toutes les mamans, est mille fois mieux que le steak-frites ou autres hamburgers… Et la garantie d’un véritable plein d’énergie !

Les pâtes ne font pas grossir

Parler des pâtes, c’est d’abord tordre le cou à deux légendes.

Premièrement, elles ne font absolument pas grossir si on les consomme en quantité normale. En revanche, on sera moins aimable avec ce qui peut les accompagner : l’excès de sauce, de crème fraîche, de lardons ou de fromage râpé.

Deuxième injustice : les pâtes, contrairement à ce que l’on croit, ne sont pas contre-indiquées dans les régimes contre le cholestérol. Il n’y a, en effet, qu’1/7ème d’œuf dans une ration normale. Pas de quoi en faire un plat interdit… Bien au contraire ! En diminuant la sécrétion de graisses par le foie, en participant à la diminution du taux de cholestérol, elles sont même indiquées dans l’alimentation de ceux qui souffrent de maladies cardiaques.

Peu de graisses, beaucoup de sucres

Les pâtes, c’est peu de graisses et beaucoup de sucres, mais attention, des sucres lents qui se digèrent très lentement, en libérant dans notre sang une énergie constante, sans affoler notre organisme comme lorsque l’on mange un morceau de sucre. D’où leur nom et surtout leur intérêt énergétique. Autre avantage, lorsque l’on consomme des pâtes, on a peu ou pas envie de manger des aliments gras ou sucrés. Donc, si vous voulez maigrir, n’hésitez pas à privilégier les nouilles… mais en quantité raisonnable !

D’autant que – et c’est beaucoup moins connu –, il y a dans cet aliment autant de protéines que dans les œufs et presque autant que dans la viande et, qui plus est, de meilleure qualité.

Enfin, lors de la cuisson, elles se chargent d’eau. Deux fois leur volume. Ce qui, surtout chez les gens âgés qui boivent peu, représente un apport en liquide non négligeable.