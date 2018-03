Fumer pendant la grossesse : des lésions plus sévères des bronches chez les bébés

Un femme sur cinq environ continue à fumer au troisième trimestre de sa grossesse d’après l’Inpes. Cela peut avoir des conséquences sur l’enfant qu’il s’agisse de problèmes respiratoires, de problèmes cardiaques, de retard de développement, etc.

Une étude publiée sur le site CHEST, réalisée par des chercheurs américains, montre que lorsque une mère fume pendant sa grossesse, les dégâts sur les poumons du bébé sont plus graves, lorsque celui-ci est asthmatique, que dans le cas où un enfant, plus grand, asthmatique lui aussi, est exposé à un tabagisme passif.

2,5 fois plus de risque d’obstruction des voies respiratoires

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs se sont appuyés sur les données d’une vaste enquête de santé et de nutrition nationale aux Etats-Unis. Elle a été réalisée entre 2007 et 2012 et a permis de collecter des informations sur 2070 enfants âgés de 6 à 11 ans. Dans ce questionnaire, l’exposition actuelle au tabagisme passif est renseignée mais aussi celle qui a pu avoir lieu pendant la grossesse.

Qu’ils soient asthmatiques ou non, 10% des enfants ont une fonction pulmonaire réduite avec le tabagisme passif. Mais les enfants asthmatique exposés à la cigarette pendant la grossesse ont 2,5 fois plus de risques d’avoir une obstruction des voies respiratoires que les enfants asthmatiques.

Il faut arrêter de fumer pendant la grossesse

« Fumer pendant la grossesse pourrait provoquer chez les enfants déjà asthmatiques une fonction pulmonaire affaiblie pendant l’enfance, et cette conséquence pourrait durer toute la vie selon d’autres études », explique le docteur Whittaker Brown, l’un des auteurs de cette étude.

En 2016, un essai a été menée en France sur l'efficacité des incitations financières pour arrêter de fumer chez les femmes enceintes. Les femmes qui arrêtent de fumer reçoivent des bons d'achat, et plus l'arrêt dure plus elles en ont.

Si l'on n'en connaît pas encore les résultats, d'autres études, menée sur une population générale montrait l'efficacité de telles mesures.