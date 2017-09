Poids, taille du crâne

Grossesse : la pollution aussi délétère que le tabac sur le fœtus

La pollution de l’air aux particules fines est corrélée à une baisse du poids de naissance et de la taille du crâne des nouveau-nés.

La pollution de l’air a une influence sur le poids de naissance. Plusieurs études l’ont déjà montré. Mais peu de résultats concernent les particules fines, et leur influence sur le développement fœtal.

Une nouvelle étude menée par les universités écossaises d’Édimbourg et d’Aberdeen a identifié une association entre les deux. Les mères qui respirent un air pollué, en particulier aux particules fines, donnent naissance à des bébés dont les corps, et notamment les têtes, sont plus petits.

Grossesse et particules fines

L’étude a été menée dans le nord de l’Écosse, sur près de 14 000 grossesses entre 2002 et 2011. Les chercheurs ont compilé les caractéristiques physiques des fœtus – diamètre du crâne et de l’abdomen, et taille du fémur – grâce aux données recueillies lors des échographies des second et troisième trimestres réalisées chez les Écossaises enceintes.

Pour les mettre en relation avec la pollution de l’air, et d’éventuels pics, ils ont utilisé les relevés de concentration atmosphérique en particules fines PM10 et PM2.5, et en dioxyde d’azote sur la même période.