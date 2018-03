Qu'est-ce qu'un avare affectif?

Jamais de petites attentions, de tendresse, ou de cadeaux… une façon de vivre qui peut cacher en réalité un avare affectif, c’est à-dire une personne qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments par crainte de perdre son identité.

Que cache l'avarice affective ?

L'avare affectif peut être un homme ou une femme qui a du mal à s'ouvrir aux autres de façon générale. Il se présente souvent avec une forme de dédain ou d'indifférence et n'arrive pas à transmettre ses sentiments aux personnes qu'il aime.

Pourtant, cette froideur affective cache en réalité une hypersensibilité qui lui fait peur. Il s'agit pour lui de se protéger de ses propres émotions pour ne pas se faire envahir et surtout perdre la face.

Une peur de souffrir

L'avare affectif a tellement peur de se faire envahir par ses émotions et d'en perdre le contrôle, qu'il préfère se priver lui-même des marques d'attention en se comportant de façon froide et distante.

Il a peur de s'engager dans une relation et préfère échanger le moins possible sur le plan émotionnel pour se prémunir d'une éventuelle séparation et d'un chagrin éventuel.

Comment aider un avare affectif ?

L'avare affectif est centré sur ses propres émotions et se sent vulnérable par rapport aux autres. Pour l'aider, il est important de ne pas le mettre dans des situations qu'il ne contrôle pas. Il est préférable de ne pas le forcer à témoigner de ses sentiments, en particulier en public, ni de lui faire des reproches.

N’hésitez pas à lui montrer à quoi ressemblent les attentions et les gestes tendres que vous attendez de sa part. Peut-être n'a-t-il pas eu beaucoup d'affection au court de sa vie et qu'il ne sait pas en donner.

N'hésitez pas non plus à faire preuve de patience pour l'aider à prendre confiance en lui et en l'autre progressivement pour lutter contre sa peur viscérale d’être déçu ou abandonné.