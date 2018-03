Les varices augmentent le risque de thrombose veineuse

50% de la population âgée de plus de 40 ans a des varices de type réticulaire, plus fines que les varices vraies. D’après la société de chirurgie vasculaire et endovasculaire de langue française, entre 10 et 20 % de la population souffre de varices vraies, celles qui font plus de 3 mm de diamètre. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association atteste de l’existence d’un lien entre la présence de varices et le risque de thrombose veineuse des membres inférieurs.

On parle de thrombose veineuse, ou de phlébite, lorsqu’un caillot de sang se forme dans une veine. Si elle n’est pas traitée à temps, elle peut se transformer en maladie veineuse post-phlébitique ou en embolie pulmonaire.

Un risque cinq fois plus élevé

Pour mener cet essai, les chercheurs ont collecté les données du système de santé taïwanais. Les patients ont été suivis entre 2001 et 2014, tous étaient âgés de 20 ans au minimum. Une partie d’entre eux avait des varices, l’autre, considérée comme le groupe de contrôle, n’en avait pas. Parmi le premier groupe, 10 360 cas de thromboses sont apparus, ce qui représente 6,55 cas pour 1000 personnes chaque année.

A l’inverse pour le groupe de contrôle, il y a eu 1980 cas, donc 1,23 cas pour 1000 personnes chaque année. Ce qui représente un risque cinq fois plus élevé de développer une thrombose veineuse des membres inférieurs pour les patients atteints de varices.

Un risque augmenté d'embolie pulmonaire

Le risque d’embolie pulmonaire est aussi plus élevé dans le groupe des patients qui ont des varices, celui de maladie artérielle périphérique aussi. Pour ces deux complications, le risque est à peu près deux fois plus élevé pour ce groupe de personnes, par rapport à ceux qui n’ont pas de varices.

Cette étude présente toutefois certaines limites, certains facteurs de risque n’ont pas été pris en compte comme le tabagisme par exemple. Or les fumeurs ont plus de risques d’être atteint d’une phlébite. En France, 100 000 personnes sont atteintes par la phlébite des membres inférieurs chaque année, et 10 000 personnes décèdent d’une embolie pulmonaire.