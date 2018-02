Rougeole : dramatique augmentation de 400% des cas en Europe

21 315 cas de rougeole et 35 vies perdues rien qu'en 2017. Une véritable "tragédie", selon le docteur Zsuzsanna Jakab, directrice régionale de l'OMS pour l’Europe, qui vient de publier de nouvelles statistiques sur cette maladie virale grave et extrêmement contagieuse. "Les enfants et les adultes non vaccinés, quel que soit l'endroit où ils vivent, restent exposés au risque d'attraper cette maladie et de la propager à d'autres, qui n'ont pas nécessairement la possibilité de se faire vacciner", rappelle-t-elle à l’agence News Press.



1 pays européen sur 4 a connu une recrudescence des cas de rougeole en 2017. Parmi eux, la Roumanie*, l’Italie* et l’Ukraine* ont compté le plus grand nombre de malades, suivis de la Grèce (967), l'Allemagne (927), la Serbie (702), le Tadjikistan (649), la France (520), la Fédération de Russie (408), la Belgique (369), le Royaume-Uni (282), la Bulgarie (167), l'Espagne (152), la Tchéquie (146) et la Suisse (105).

Flambées épidémiques

Le rétrécissement des couvertures vaccinales, des défauts d’approvisionnement en vaccins ou encore le mauvais fonctionnement des systèmes de surveillance des maladies expliquent ces flambées épidémiques importantes (100 cas ou plus), contre lesquelles les ministres de la Santé européens, réunis mercredi 20 février, entendent bien lutter.

"L'élimination de la rougeole est un objectif prioritaire que tous les pays d'Europe se sont fermement engagés à atteindre, et l'un des piliers de la concrétisation des objectifs de développement durable consacrés à la santé", conclue le docteur Zsuzsanna Jakab sur News press.

Plan d'action

Un plan d’action européen pour les vaccins vise notamment à ce que tous les pays s’engagent d’ici 2020 à faire de la vaccination une priorité : que chacun comprenne la valeur des services de vaccination et exige de l'être. Que les bienfaits de la vaccination soient procurés de manière équitable à tous grâce à des stratégies adaptées et novatrices, que des systèmes de vaccination solides fassent partie intégrante d’un système de santé performant et que les programmes de vaccination bénéficient d’un accès durable à un financement prévisible et à des fournitures de haute qualité. La rougeole avait atteint son niveau le plus bas en 2016, avec seulement 5 273 cas recensés en Europe.



*5562 malades en 2017.



*5006 malades en 2017.



*4767 malades en 2017.