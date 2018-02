Rougeole : la ministre de la Santé et l'ARS Bretagne appellent les Français à se faire vacciner

Récemment, une jeune femme de 32 ans atteinte de la rougeole est décédée au CHU de Poitiers (Vienne). Ce drame, alors que l’épidémie persiste en Nouvelle-Aquitaine, met en lumière les risques auxquels s’exposent les Français non vaccinés contre cette maladie contagieuse, dont il n’existe encore aucun traitement.

L’appel de la ministre de la Santé

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a appelé ce mercredi au micro de France Inter, "toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées (contre la rougeole) ou qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants de faire un rattrapage". "Quand une couverture vaccinale de la population est insuffisante, les personnes les plus vulnérables l'attrapent", a-t-elle précisé. Dans certaines régions de France, la couverture est autour de 70%, c'est totalement insuffisant pour empêcher une épidémie d'émerger".

Jusqu’alors recommandé, le vaccin contre la rougeole fait désormais partie des 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. La ministre appelle les adultes non vaccinés à prendre leurs précautions. "Les personnes nées après 1980 devraient avoir reçu au total deux doses de vaccin trivalent (ROR, Rougeole, oreillons, rubéole, ndlr)", précise le calendrier vaccinal publié par le gouvernement. A noter qu’il est possible de se faire vacciner jusqu’à 72h après un contact avec une personne contaminée.

La Bretagne lance un appel aux Français non vaccinés

L’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine recense à ce jour 269 cas confirmés, dont 66 ont nécessité une hospitalisation et 4, une admission en réanimation. La Direction générale de la santé a comptabilisé mardi sur 387 cas et 83 hospitalisations sur l’ensemble du territoire. Neuf cas ont été détectés en Bretagne début février. L'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne appelle également les gens à se faire vacciner au plus vite. "Nous, ce que l'on souhaite, c'est tirer la sonnette d'alarme avant de se retrouver dans une situation explosive. La majorité des personnes récemment concernées n'étaient pas vaccinées" indique le Docteur Dominique Le Goff, médecin de l'ARS. "Pour éviter la circulation du virus, il faudrait que 95 % des enfants de moins de deux ans soient vaccinés".