Vaccins obligatoires : le ministère de la Santé dévoile son calendrier, les conditions et les délais

Coqueluche, poliomyélite, tétanos, grippe saisonnière, fièvre jaune, hépatite A et B… le nouveau calendrier vaccinal a été publié vendredi sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. L’occasion de rappeler les onze vaccins devenus obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. "Les recommandations vaccinales formulées antérieurement par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) demeurent valables, ses missions autres que celles transférées à la HAS sont conservées", précise le ministère.

Huit nouveaux vaccins obligatoires

En outre, les vaccinations déjà obligatoires comme celles contre la diphtérie, le tétanos ou la poliomyélite figurent désormais au côté de huit autres vaccins "antérieurement recommandés" et devenus maintenant obligatoires : ceux contre la coqueluche, les méningites dues à l'Haemophilus influenzae de type b ou au méningocoque C, l'hépatite B, les infections à pneumocoque, et le vaccin ROR (rougeole-oreillons-rubéole).

Les vaccins peuvent être exigibles pour l’entrée ou le maintien en crèche

Ces 11 vaccins doivent être administrés (sauf en cas de contre-indication médicale reconnue) dans les 18 premiers mois de l’enfant. Ils peuvent "être exigibles pour l’entrée ou le maintien en collectivité à partir du 1er juin 2018" pour les enfants nés en 2018, stipule le ministère. Le code de santé publique prévoit qu’un enfant soit admissible provisoirement lorsqu’une ou plusieurs vaccinations ne lui ont pas été administrées. Les parents bénéficient alors d’un délai de trois mois pour le faire vacciner. Mais qu’ils soient pro ou anti-vaccins, ces 11 vaccinations sont désormais obligatoires.

Le calendrier vaccinal chapitre par chapitre

Les recommandations relatives à des populations particulières, qui reposent sur des avis du HCSP comme les personnes immunodéprimées, les bébés prématurés, les femmes enceintes ainsi que les personnes âgées, sont regroupées à la fin du deuxième chapitre (de la page 34 à 36). Le chapitre 3 évoque les solutions à adopter en cas de pénurie de vaccins. Le chapitre 4 a été alloué au calendrier sous forme de tableaux synoptiques et enfin, le dernier chapitre est dédié à l’avis de la HAS. Au total, 71 pages permettent d’y voir plus clair sur les nouvelles obligations vaccinales et les moyens mis en place par le gouvernement.