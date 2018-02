Rougeole : ies personnes non-vaccinées devraient faire un rattrapage selon Agnès Buzyn

Entre le 1er novembre 2017 et le 18 janvier 2018, 123 cas de rougeole avaient été recensés et 81% de ces cas s'étaient déclarés en Nouvelle-Aquitaine, selon l'ARS. Plus de 90% des personnes infectées n’étaient pas vaccinées ou avaient reçu une dose au lieu des 2 nécessaires.

Les départements de la Gironde et de la Vienne sont les plus touchés, mais des cas isolés de rougeole peuvent apparaître à tout endroit et relayer l'épidémie. Celle-ci continue sa progression avec un doublement des cas depuis un mois : 269 cas au total sont recensés désormais dans la région, 66 malades ont été hospitalisés et quatre ont été placés en réanimation, dont une jeune femme non vaccinée de 32 ans qui est décédée.

Parallèlement, d’après Santé Publique France, c’est 519 cas qui ont été déclarés en France en 2017, dont 40% ont du être hospitalisés.

Une maladie qui reste grave

En France, en 2017, la rougeole n’est certainement pas anodine : sur les 208 malades hospitalisés, on trouve surtout des enfants de moins de 5 ans ou des adultes de plus de 20 ans. Parmi ces derniers, 27%, soit 53 malades, ont eu des complications graves : 4 encéphalites et 38 pneumonies graves.

Six malades ont du être admis en réanimation et un malade est mort. La population la plus touchée est sans conteste les enfants de moins de 1 an avec 12% des cas déclarés (61 cas).

Si la maladie est en train de galoper en Nouvelle-Aquitaine, plus de la moitié des départements français ont déclaré au moins un cas de rougeole. Les foyers épidémiques se développent surtout dans les lieus de regroupement selon Santé Publique France : crèches, écoles, universités, établissements de soins, communautés de gens du voyages…

Une couverture vaccinale française très en retard

Surtout, il apparaît que, sur les cas de rougeole 2017, deux tiers n’étaient pas du tout vaccinés et seuls 8% ont déclaré avoir reçu les 2 doses nécessaires au vaccin.

Or, selon tous les experts, avec un virus aussi contagieux que celui de la rougeole, il est nécessaire d’avoir au moins 95% de la population vaccinée pour enrayer cette épidémie de rougeole et protéger les enfants de moins de 12 mois qui ne peuvent être vaccinés.

L’interruption de la circulation endémique de la rougeole est un des objectifs de l’OMS pour la région Européenne. En France, un plan national d’élimination a été mis en place en 2005 fixant notamment un objectif de couverture vaccinale de 95 % à l’âge de 2 ans.

Malheureusement, en 2017, avec des taux de couverture compris entre 80 et 92%, la France reste un pays endémique pour la rougeole. Et c’est un contraste flagrant avec les pays du nord de l’Europe, comme les Pays-Bas qui, en atteignant une couverture vaccinale de 95%, ont éradiqué la maladie chez eux.

Agnès Buzyn invite au rattrapage de la vaccination

Ce matin, sur France Inter, la ministre de la santé, Agnès Buzyn, venue parler de la réforme de la santé. Elle a été interrogée sur le cas de la femme de 32 ans décédée de la rougeole dans la Vienne et qui aurait été contaminée à l’hôpital. Elle a réservé son jugement sur la contamination éventuelle de cette jeune femme à l’hôpital car elle est en attente d’une remontée d’information de la part du personnel soignant.

Par contre, elle a été beaucoup plus affirmative sur la nécessité de faire un rattrapage vaccinal chez les personnes non-vaccinées, en plus de la vaccination obligatoire des enfants depuis le 1er janvier. En effet, avec la contestation et le relâchement de la politique vaccinale de ces dernières années, il y a toute une frange de la population jeune qui n’est pas vaccinée (entre 15 et 20%), alors que les contre-indications réelles sont extrêmement rares.

Pas vraiment d’exceptions à la vaccination

Les professionnels de santé, en particulier, doivent absolument mettre à jour leurs vaccinations, car ils seront les premiers exposés et les vecteurs potentiels auprès des sujets fragilisés. Interrogée par un auditeur sur le cas d’une personne qui a déjà fait la rougeole, la ministre a déclaré que quelques cas de personnes ayant contracté la rougeole dans l’enfance avaient été immunisées mais cette immunité s’était ensuite perdu du fait du vieillissement du système immunitaire avec un risque de vulnérabilité tel qu’il convenait de vacciner l’entourage.

La Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle qu’il est possible de vacciner dans les 72 heures qui suivent le contact avec un malade infecté les personnes de plus de 6 mois non protégées contre la rougeole.