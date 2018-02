15 références de jambon contaminées par la listeria : quels sont les risques pour la santé ?

Monoprix, Casino, Grand Jury, Carrefour… Plusieurs enseignes de la grande distribution ont retiré des lots de jambon contaminés par la listéria de leurs rayons. Au total, 60 millions de consommateurs a répertorié 15 références infectées. L’association conseille de ne pas manger ces produits, de les rapporter en grande surface et de demander un remboursement.

Qu’est-ce que la listeria monocytogenes ?

Il s’agit d’une bactérie responsable d’infections sévères chez l’homme et les animaux. Très répandue dans la nature, on la trouve dans l’eau, le sol, les eaux usées, les matières fécales humaines et animales ou encore, les végétaux. Elle résiste au froid, prolifère dans les réfrigérateurs et perdure dans les congélateurs. Sa faiblesse est la chaleur. La contamination de la listeria monocytogenes se caractérise par des montées de fièvre, parfois accompagnées de maux de tête. Les personnes souffrant de ce type de symptômes après avoir ingéré un des produits rappelés doivent consulter un médecin.

Invasive, elle est capable de traverser le placenta et de pénétrer le système nerveux central. A ce titre, 60 millions de consommateurs recommandent aux femmes d’être particulièrement attentives aux symptômes. De même que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.

Qu’est-ce que la listériose ?

La listériose est une infection qui survient essentiellement après avoir ingéré des aliments contaminés par la listeria monocytogenes. Sur son site internet, le ministère de l'Agriculture rappelle que "l’ingestion de la bactérie n’entraîne pas forcément la listériose" et qu'il "faut en consommer une dose élevée pour risquer d’être malade".

La listériose est une infection qui peut être grave si elle se complique par une septicémie – une infection généralisée – ou, et ce n’est pas mieux, une infection du cerveau. Le décès survient dans près de 20 % des cas, ce qui est énorme… Surtout chez les plus de 70 ans, les femmes enceintes et les personnes présentant un système immunitaire affaibli. Heureusement, cette complication est très rare… Elle a tué 200 personnes en 2012 en Europe. Des malades qui n’ont pas pu profiter à temps d’un traitement antibiotique efficace.

La listériose s’attrape en mangeant des aliments contaminés

Principalement des produits prêts à consommer à base de poisson et de viande (par exemple, du poisson fumé et du jambon en tranches), mais aussi de produits laitiers, en particulier des fromages.

Comme à Nantes où la mairie a été alertée par un des fournisseurs des cantines de la ville, la société Les Paysans Fromagers Nantais, qui aurait livré 600 portions de fromage contaminé servies dans les cantines. C’est un autocontrôle de cette société qui a mis en évidence la présence de la Listéria dans leur produit.

L’affaire Lactalis a appris aux industriels que la dissimulation n’était pas un bon réflexe. Ce qui va permettre de surveiller soigneusement les enfants susceptibles d’avoir consommé, le vendredi 12 janvier, ces fromages, environ 4 % des 15 000 repas.

Le rôle crucial du réfrigérateur

La listériose touche les aliments mal conservés, en particulier dans un réfrigérateur qui peut vite devenir, et pas que pour la listériose, le réservoir à maladies de toute la famille… Après les mains, le réfrigérateur est la deuxième cible des spécialistes de l’hygiène.

La température est moins le problème en général que la promiscuité des aliments et leur contamination. Surtout dans les modèles récents. Elle doit être comprise entre 0 et 4 degrés, au-delà les bactéries, comme les listérias se multiplient. Si votre réfrigérateur n’a pas de thermostat, il est conseillé de plonger un thermomètre dans un verre d’eau et de le mettre dans le frigo. Au bout d'une heure, le thermomètre indiquera la température exacte à laquelle sont conservés vos aliments. Pour y remédier, il faut d’abord ne pas avoir peur de jeter, de bien isoler les aliments les uns des autres, avec du film plastique, ou dans une boîte hermétique. Ce que seulement 37 % des Français font.

Et surtout, videz complètement votre frigo, rapidement, pour ne pas rompre la chaîne du froid, passez une éponge trempée dans de l’eau de Javel très diluée. De haut en bas et en n’oubliant pas les rainures car les microbes détestent les surfaces planes et adorent les recoins. Il faut très bien rincer, car la javel attaque la surface du réfrigérateur. Sinon, on peut aussi simplement frotter avec un peu d’eau et du savon, avec une éponge neuve. Neuve, parce qu’à moins de la désinfecter avant, la vieille éponge qui traîne depuis un certain temps dans l’évier, c’est quand même le meilleur moyen de retapisser de bactéries l’intérieur de son frigo.

L’idéal est tous les 15 jours ; au moins tous les mois. Mieux vaut en effet un nettoyage fréquent qu’un briquage méticuleux trop épisodique.