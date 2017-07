Les produits concernés :

Émincés de saumon Atlantique fumé (Monoprix bio).

Numéro de lot 6157BQEH.

Date limite de consommation : 12/06/2017.

Émincés de saumon fumé aneth et citron et cinq baies et coriandre (Atlantic - Lidl).

Date limite de consommation : toutes du 16/06/2017 au 04/07/2017 inclus.

Émincés de saumon fumé à l'aneth et aux cinq baies (marque MMM-Auchan).

Code-barres : 3596710319060 (aneth) et 3596710319077 (cinq baies).

Date limite consommation : 22/06/2017 et 25/06/2017 (pour l'aneth) et 09/06/2017 et 22/06/2017 (pour les cinq baies).

Émincés de saumon fumé à l'aneth et au citron et aux cinq baies et coriandre (Ronde des Mers, marque Repère-Leclerc).

Numéro de lots : 6069CQE4 (aneth et citron) et 6069FQE5 - 6146DQEG - 6207CQET (cinq baies et coriandre).

Dates limites de consommation : 30/05/2017 (aneth et citron) et 31/05/17 - 11/06/17 - 24/06/17 (cinq baies et coriandre).

Émincés de saumon fumé à l'aneth et aux zestes de citron et aux cinq baies (Carrefour Sélection).

Numéros de lot : 6087EQE4 (aneth et citron) et 6069FQE5 - 6126CQEG - 6146DQEG (cinq baies).

Dates limites de consommation : 01/06/2017 (aneth et citron) et 02/06/2017 - 13/06/2017 - 13/06/2017 (cinq baies).