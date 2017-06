Des aliments à risque

Deux symptômes sont à surveiller particulièrement : une forte fièvre, accompagnée ou non de maux de tête. Ces signes peuvent apparaître jusqu’à 8 semaines après l’ingestion d’un aliment contaminé.

Des rappels de ce type sont relativement fréquents en France. Les intoxications alimentaires, elles, le sont moins. En 2014, un peu plus de 370 cas de listériose ont été signalés dans le pays.







Certains aliments sont plus à risque que d’autres, comme les fromages et les charcuteries. Afin de réduire les risques de toxi-infection, l’Anses a émis plusieurs recommandations à destination du grand public. Les restes ne doivent pas être conservés au-delà de trois jours et doivent être réchauffés au préalable.

Pour les produits frais, la règle est différente : il est nécessaire de laver les fruits et légumes avant consommation. Tout aliment manipulé avant cuisson nécessite plusieurs mesures de prudence : lavage des mains, nettoyage des surfaces et ustensiles en contact avec celui-ci.

L’Agence de sécurité sanitaire recommande aussi un entretien régulier du réfrigérateur, avec l’usage d’eau javellisée. La température à l’intérieur de l’appareil ne doit pas, dans l’idéal, dépasser les 4 °C.