E. Coli

Auchan rappelle des lots de viande hachée contaminés

Deux lots de steaks hachés et de « cheveux d’ange » sont rappelés par l’enseigne Auchan. Ils seraient contaminés par la bactérie E. Coli.

Alors qu’un producteur de viande hachée vient d’être condamné à deux ans de prison ferme pour des négligences ayant entraÏné l’intoxication de 18 personnes, de nouveaux lots de steaks hachés sont rappelés pour « suspicion de contamination » par la bactérie E. Coli.

Il s’agit de produits provenant de deux lots vendus par Auchan, issus de l’entreprise VF : des steaks hachés sans marque à 20 % de matière grasse, et des « cheveux d’ange » vendus sous l’appellation Les Économiques.

Risques sur la santé

Les consommateurs sont appelés à la vigilance. « Certains types d’Escherichia coli O157:H7 peuvent entraîner, dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications rénales sévères chez les jeunes enfants, précise la société VF dans le communiqué. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés et présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant ».

Consulter en cas de doute

En principe, les produits ont déjà été consommés. Vendus à partir du 21 juin dernier dans 70 magasins, leur date limite de consommation était fixée au 27 juin. « Si la viande a été consommée immédiatement et bien cuite, il n'y a pas de risque, ajoute Antoine Duvinage, directeur qualité de VF. Nous avons procédé à un rappel des lots pour éviter que des consommateurs ne soient tentés de congeler des paquets de steaks hachés ».

Les personnes ayant congelé ces steaks sont invitées à les jeter ou à se rapprocher de leur magasin pour un éventuel remboursement. Il est conseillé à ceux qui les ont consommés de consulter leur médecin. Un numéro vert a été ouvert pour toute information : 0800 88 75 70.