Ecouter le générique de Star Wars facilite les coloscopies (et c’est prouvé)

L’objectif au départ n’était évidemment pas de prouver la puissance du générique de la saga Star Wars, composée par John Williams, mais de trouver quel type de musique permettait de réduire le stress du patient, tout en rendant le professionnel de santé plus performant pendant une coloscopie.

Des chercheurs de l’hôpital d’Austin, dans l’Etat de Victoria, près de Melbourne, ont donc réalisé 103 tests. 58 coloscopies se sont déroulées avec le générique de Star Wars en fond sonore, intitulé « Battle of the heroes ». 45 avec de la musique pop.

Les résultats, publiés dans le Medical Journal of Australia sont sans appel: c’est Star Wars qui l’emporte.

Deux fois plus de polypes et d’adénomes détectés

Avec le générique de la saga, les soignants ont identifié deux fois plus de polypes et d’adénomes.

Les polypes sont des tumeurs bénignes, des excroissances qui se forment au niveau de la paroi interne du colon; les adénomes, des tumeurs bénignes qui se développent sur une glande ou une muqueuse.

Les chercheurs recommandent ainsi à tous les professionnels de santé de tenter à leur tour l’expérience.

40 000 cas par an

Car si ces tumeurs sont bénignes, certains polypes ou adénomes sont susceptibles d’évoluer en tumeurs cancéreuses.

En France, le cancer colorectal est en fréquence le 3ème cancer le plus fréquent. Plus de 40 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

Le cancer colorectal touche principalement les personnes âgées de plus de 50 ans. Un dépistage de masse gratuit est proposé chez les hommes et les femmes âgées de 50 à 74 ans grâce à un test fait sur des selles. s'il est positif ou douteux, une coloscopie doit être faite.Elle se réalise maintenant de plus en plus souvent sous anesthésie générale.

Si vous n’êtes pas un fan de Star Wars et que vous n’avez pas le générique en tête, vous pouvez l’écouter ici.