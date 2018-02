Journée mondiale de la lutte contre le cancer

Cancer du sein : un nouveau site oriente les femmes selon leur âge

L’Institut National du Cancer (INCa) lance un nouveau site pour promouvoir le dépistage du cancer du sein et informer les femmes des risques encourus selon leur âge.

L’Institut National du Cancer (INCa) lance un nouveau site Internet dédié au cancer du sein à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer ce dimanche 4 février, pour "s’informer et décider". 54 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et environ 12 000 décès sont recensés. Guérir d’un cancer du sein dépend de plusieurs facteurs, dont l’âge, la taille et le type de la tumeur ainsi que le stade de la maladie. Généralement, un diagnostic précoce de la tumeur a plus de chance d’être traité avec succès : la survie à 5 ans est de 99 % pour un cancer du sein détecté à un stade précoce, elle est de 26 % pour un cancer métastasé.

La prévention selon l’âge

Orienté essentiellement sur le dépistage, le site permet de rentrer son âge et d’accéder à des informations en lien avec celui-ci : une femme de mois de 40 ans accèdera à des informations relatives à la prévention, comme l’important de faire un examen annuel des seins et aux symptômes afin de prévenir la maladie. Celles âgées de 40 à 49 ans recevront des informations sur l’origine de la maladie, ses facteurs de risque et les symptômes. Enfin, les femmes âgées de 50 à 74 ans seront informées sur le dépistage du cancer du sein, qui leur est recommandé tous les deux ans. Celles âgées de plus de 75 ans seront averties des symptômes à surveiller, les facteurs de risque et l’intérêt d’en parler avec leur médecin traitant.

Huit cancers du sein sur 10 se déclarent après 50 ans et plus de 47 % d’entre eux sont diagnostiqués chez les femmes de 65 ans et plus. Le site insiste sur les "réelles chances de guérison" lorsque le cancer se manifeste chez une femme de moins de 40 ans. Il parle aussi de la mammographie, d’éventuels antécédents pouvant contribuer au développement de la maladie et de la prise en charge. Une rubrique est également dédiée aux questions des internautes.