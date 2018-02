Prise en charge

10 conseils essentiels pour la prise en charge d'un cancer

La cancérologie évolue à pas de géant, au rythme des grands congrès internationaux, avec, en particulier, des succès thérapeutiques dans des formes de cancers autrefois orphelines. A l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer Pourquoi Docteur vous offre la diffusion de l'émission « 10 conseils essentiels pour la prise en charge du cancer ».

Cette émission qui a déjà été vue par plus de 10 000 médecins, est destinée à leur formation. Mais elle répond à des questions essentielles qui s'intéressent patients et entourage : Comment appréhender les nouveaux traitements ? Comment utiliser la biologie et la génomique ? Sont également évoquées les inégalités régionales, la gestion des effets secondaires et la communication avec les patients… Une émission essentielle, avec une des références de la discipline. Cette émission a été enregistrée lors du congrès européen d’oncologie (ESMO 2017) qui s'est tenu à Madrid.