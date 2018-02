Un cas extraordinaire

Un homme survit à neuf cancers différents en six ans

L’histoire est aussi incroyable que son issue : un homme a développé neuf cancers différents sur une période de six ans et a été traité avec succès à chaque fois.

Alors que beaucoup ne survivent pas à un seul cancer, lui s’est remis de trois tumeurs malignes de l’œsophage, deux cancers de l’estomac, deux tumeurs colorectales, un cancer de la prostate et une tumeur du conduit auditif externe entre 67 et 73 ans. Un cas véritablement exceptionnel, rapporté par des médecins du département d’oncologie chirurgicale de l’Université de Tokyo, ce samedi dans la revue BMC Cancer.

"Les antécédents cliniques du patient comprenaient l'hypertension, la fibrillation auriculaire, un schwannome vestibulaire et un tabagisme intense, soulignent les auteurs de l’article. Les lésions ont été diagnostiquées lors d'un dépistage régulier sur une période de six ans".

Neufs extractions réussies

Les chirurgiens sont parvenus à retirer avec succès les trois tumeurs de l’œsophage et les deux cancers de l’estomac par voie endoscopique, c’est-à-dire en passant par la bouche. Les deux tumeurs colorectales et la lésion de l’oreille externe ont elles, été extraites par chirurgie ouverte classique.

Le patient est aujourd’hui indemne, mais suivi de près. "La présence de plus de trois ou quatre néoplasmes est extrêmement rare", soulignent les médecins. L’apparition de quatre cancers ou plus chez une même personne concerne "moins de 0,1 % des cas de tumeurs malignes primitives multiples", rappelle Le Monde.

"Notre étude de cas montre qu'il est possible de soigner jusqu'à neuf tumeurs synchrones et qu'une gestion efficace de la maladie exige un dépistage appliqué et une détection précoce", précisent les oncologues.