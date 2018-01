Epidémie

La grippe se transmet très facilement : pas besoin de tousser ou d’éternuer

Il est plus facile de propager le virus de la grippe qu'on ne le pensait auparavant. De nouvelles informations sur la diffusion de la grippe révèlent que nous pouvons transmettre la grippe aux autres simplement en respirant et sans forcément tousser ou éternuer.

Les gens pensent généralement qu'ils peuvent attraper la grippe en étant exposés à une toux, aux éternuements ou aux postillons d'une personne infectée ou en touchant des surfaces contaminées par leurs mouchoirs ou leurs mains. Mais elle se transmet aussi plus simplement que ça.



Une nouvelle étude fournit de nouvelles preuves de l'importance potentielle de la transmission du virus par la respiration. Cela s’explique par les grandes quantités de virus infectieux trouvés dans le souffle expiré des personnes souffrant de la grippe.

« Nous avons constaté que les personnes infectées par la grippe contaminaient l'air autour d'elles par le virus juste en respirant, et sans tousser ou éternuer », résume le Dr. Milton, auteur principal de l’étude. « Les personnes atteintes de grippe génèrent des aérosols infectieux même lorsqu'elles ne toussent pas, surtout pendant les premiers jours de la maladie ».

Des conseils pour se préserver

Les résultats de l'étude suggèrent qu’insister sur la propreté, se laver les mains tout le temps, et éviter les personnes qui toussent ne fournit pas une protection complète contre la grippe.

En revanche, rester à la maison, et hors des espaces publics, permet de lutter contre la propagation du virus de la grippe. Selon les auteurs, les résultats pourraient être utilisés pour améliorer les modèles mathématiques du risque de transmission de la grippe par les personnes atteintes de maladies symptomatiques.

Des améliorations pourraient être apportées également aux systèmes de ventilation, pour réduire les risques de transmission dans les bureaux, les salles de classe et le métro, par exemple. Pendant ce temps, les chercheurs insistent sur le fait de rester à la maison, si possible, lorsque nous commençons à tomber malade.

Ces données limitent l’efficacité des « gestes barrière » prônées par le Ministère de la santé, mais ne remettent pas en cause leur efficacité.