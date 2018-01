Ministère de la Santé

Une épidémie de grippe d'une ampleur exceptionnelle : les « gestes barrières » sont de mise pour la rentrée

L’épidémie de grippe hivernale est désormais qualifiée d'exceptionnelle par le Ministère de la Santé. Après 2 semaines de vacances où l'on a pu observer une augmentation de 80% des passages aux urgences et, avec la rentrée scolaire qui s'annonce, les autorités rappellent qu'il faut adopter des gestes simples pour limiter l'ampleur de l'épidémie.

Selon un communiqué du Ministère de la Santé, l’épidémie de grippe est d’une ampleur exceptionnelle, par le nombre de cas, qui risque de dépasser ceux des deux dernières années. Ainsi, sur la seule semaine du 25 au 31 décembre 2017, près de 12 000 passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal ont été rapportés par Santé publique France, une progression de plus de 80% par rapport à la semaine précédente, dont plus de 1 250 hospitalisations.

Pas encore au pic de l'épidémie

En France métropolitaine, la fréquence des syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale est montée à 527 cas pour 100 000 habitants, soit 343 000 nouveaux cas pour la seule semaine des fêtes. Durant les 3 dernières semaines de l’épidémie de grippe, c'est plus de 700 000 personnes qui ont consulté un médecin généraliste pour ce motif.

Au niveau régional, les taux d’incidence les plus élevés sont observés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (778 cas pour 100 000 habitants), Auvergne-Rhône-Alpes (683 cas) et Normandie (593 cas). La quasi totalité des régions métropolitaine a une activité forte, sauf la Corse.

Cette épidémie 2017-2018 se caractérise par une très forte intensité, avec prédominance du virus de type A(H1N1), et elle touche particulièrement les jeunes : 49% des passages aux urgences pour syndrome grippal concernent les moins de 15 ans, et près de 20% conduisent à une hospitalisation. Or, le pic épidémique n’est pas encore atteint.

Une rentrée scolaire à haut risque

Dans la perspective de la rentrée scolaire du lundi 8 janvier, la direction générale de la Santé (DGS) appelle à la contribution de tous pour limiter la progression rapide de ce virus : il suffit d’adopter des gestes simples, les « gestes barrières » pour prévenir la transmission de la maladie. Il est donc indispensable que chacun adopte au quotidien les gestes simples de prévention visant à limiter la circulation du virus de la grippe, notamment en collectivités et dans les transports en commun où il se transmet facilement.

Compte tenu du contexte épidémiologique et de la proximité des élèves en classes et dans les cours de récréations, les mesures de prévention contre le virus de la grippe en milieu scolaire doivent être renforcées dès la rentrée du 8 janvier.

Des mesures de prévention

Ces « gestes barrières » sont rappelés par des spots TV et radio d’urgence élaborés avec Santé publique France en cas d’épidémie de grippe de grande ampleur. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été saisi afin que ces messages de prévention sanitaire soient diffusés le plus largement possible, selon le dispositif prévu par la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986.

Il existe 7 gestes barrières à adopter pour se protéger contre les virus de l’hiver :

• Geste 1 : se laver les mains

• Geste 2 : se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue

• Geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usage unique

• Geste 4 : éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche

Et quand on est atteint par les virus de l’hiver :

• Geste 5 : limiter les sorties, contacter le médecin si besoin

• Geste 6 : limiter les contacts directs et indirects (via les objets)

• Geste 7 : porter un masque (notamment lorsqu’on est en contact avec des personnes fragiles)

Télescopage avec d'autres épidémies

L'épidémie de gastro-entérite a aussi progressé sur le territoire par rapport à la semaine précédente. Sept régions sont maintenant en phase épidémique (Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse), six sont en phase de pré-épidémie, et une seule reste épargnée (Pays de la Loire).

L'épidémie de bronchiolite qui touche les enfants de moins de deux ans progresse également : elle a causé 4 600 passages aux urgences et 715 visites de SOS Médecins (respectivement 6 et 11% de plus que la semaine précédente). Toutes les régions sont en « phase épidémique », à l'exception de l'Île-de-France qui en est sortie après avoir été touchée plus tôt que les autres régions.

Le Ministère, la DGS et les ARS en alerte

Le ministère des Solidarités et de la Santé reste vigilant durant la période épidémique au regard des tensions qui pourraient survenir dans tous les secteurs de l’offre de soins, ainsi qu’à la survenue de toute augmentation des cas graves de grippe.

Les Agences régionales de santé (ARS) sont mobilisées pour assurer la permanence des soins et éviter ainsi l’engorgement des services d’urgences qui travaillent déjà à flux tendus.

Quand consulter un médecin ?

À l’apparition de ces symptômes, il n’est pas nécessaire de se précipiter à l’hôpital ni chez le médecin. Favorisez une consultation chez le médecin s’il s’agit d’un nourrisson, si vous êtes enceinte ou avez plus de 65 ans, ou en cas de maladie chronique (diabète, insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale…)

Il faut aussi consulter s’il y a une brusque aggravation de la maladie et en l’absence d’amélioration après 72 heures.

Quand aller aux urgences ?

En revanche, il faut se rendre directement aux urgences si la grippe paraît d'emblée très agressive avec une fièvre élevée à plus de 40°C ou mal supportée, et en cas de signes inhabituels : essoufflement au repos ou difficulté pour respirer, toux productive avec expectorations d’aspect purulent, une oppression à la poitrine, des difficultés importantes à bouger, le cou très raide, une sensation de confusion, des convulsions.

Même s’il ne faut pas aller aux urgences « pour rien », la grippe n’est évidemment pas une maladie à prendre à la légère.