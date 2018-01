Perdre 10% de votre poids en 100 jours

L’histoire de gros et maigre

Pour perdre du poids, cela ne sert à rien de courir… Méditez l’exemple de « Gros et Maigre courent le Marathon !

C’est une anecdote que je raconte souvent : Gros et Maigre ont décidé de courir le Marathon…

Maigre, qui est très affûté, le court en moins de quatre heures.

Gros, qui souffle, peine et ne peut pas courir, va mettre plus de 9 heures pour arriver au bout des 42 kilomètres…

La morale ou plutôt les morales de cette histoire ?

D’abord qu’elle est totalement stupide.

Gros n’aurait jamais dû faire le Marathon, bien trop dangereux pour un organisme mal préparé !

Il est d’ailleurs probable que, trop fatigué, il aura abandonné avant la ligne d’arrivée…

Ensuite, quelles sont les différences positives, d’un point de vue médical, entre les deux ?

Maigre aura mis moins de temps.

Certes, c’est une évidence.

Mais c’est Gros, d’un point de vue énergétique, qui aura dépensé le plus de calories et perdu le plus de poids, parce que pour la même distance, il aura transporté une plus lourde charge et perdu essentiellement de la graisse, comme je vous l’ai expliqué hier.

Alors, en conclusion, pour rendre l’exercice physique performant contre le surpoids, c’est surtout la distance qui compte…