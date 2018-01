Inégalités face au traitement

850 000 $ contre la cécité : une thérapie génique réservée aux riches

Un médicament très sophistiqué contre la cécité va se vendre à près de 850 000 dollars aux Etats-Unis. Un modèle de plus en plus répandu dans le monde pharmaceutique. Pour compenser, les laboratoires envisagent des paiements échelonnés et de rembourser les malades en cas d’échec.

Publié le 04.01.2018 à 12h07 A A Mots-clés : cécité