Risque cardiovasculaire

Le diabète pendant la grossesse expose les femmes à un risque de maladie cardiaque

Les femmes qui sont confrontées à un problème de diabète pendant leur grossesse ont plus de risques d’avoir ultérieurement des maladies cardiovasculaires. Mais un mode de vie sain pourrait réduire ces risques.

Le diabète gestationnel est un diabète qui apparaît au cours de la grossesse, généralement vers la fin du deuxième trimestre. Il peut durer uniquement le temps de la grossesse, ou être le signe d’un diabète déjà présent.

Selon une étude, publiée dans le Journal of the American Medical Association, les femmes diabétiques pendant leur grossesse sont exposées à un risque de contracter ultérieurement une maladie cardiovasculaire.

43% plus de risques d’avoir des problèmes cardiaques

Environ 90 000 femmes américaines, âgées de plus de 26 ans, ont été suivies après leur grossesse pendant près de 20 ans. Résultat : celles qui ont souffert de diabète gestationnel ont 43% plus de risques d’avoir plus tard une maladie cardiaque, tels qu’un infarctus du myocarde ou un arrêt cardiaque.

De précédentes études avaient déjà souligné ce lien entre diabète gestationnel et problèmes cardiaques. Cependant, elles ne soulevaient pas un point : l’importance que peut avoir un mode de vie sain pour diminuer les risques.

Vivre sainement diminue les risques

En effet, le poids de la femme et son mode de vie peuvent jouer un rôle. Soit aggraver les risques, soit au contraire les diminuer. Une forte prise de poids par exemple, ou une détérioration du mode de vie (ne plus manger équilibré du tout, cesser toute activité sportive, multiplier les excès alimentaires) sont particulièrement associées à une augmentation du risque cardiovasculaire.

Dans tous les cas, il est donc important pour une femme ayant souffert d’un diabète pendant sa grossesse d’être suivie après l’accouchement.