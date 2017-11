Allergie à la viande

Une morsure de tique responsable d’allergies inexpliquées

Cela pourrait être encore plus grave que la maladie de Lyme. Aux Etats-Unis, la morsure d’une tique provoque des allergies graves à la viande. Des chercheurs sont parvenus à expliquer le lien entre l’animal et l’allergie.

L’allergie peut dans certains cas conduire à la mort. Lorsqu’une personne est exposée à l’allergène particulier auquel est elle allergique : elle fait de l’anaphylaxie. C’est une réaction grave qui peut provoquer le décès. Baisse de la tension artérielle, bouche et gorge qui gonflent, perte de conscience, les symptômes sont nombreux. Dans 60% des cas, c’est une allergie alimentaire qui provoque la crise.

Une étude, publiée dans le journal américain Allergy, montre qu’aux Etats-Unis certains cas de crises inexpliquées pourraient être liée à une allergie à la viande provoquée par la piqûre d’une tique.

Une molécule de viande dans la salive de la tique

Les chercheurs ont étudié 70 patients victimes d’anaphylaxie non expliquée. Six d’entre eux étaient allergiques à une molécule appelée Alpha Gal. On la trouve dans la viande, et chez les tiques « lone star », étoile solitaire en français.

Lorsque l’humain est piqué par la tique, son système immunitaire se mobilise pour lutter contre la tique. Or la salive de l’insecte est mélangée à cette molécule (la tique la conserve dans sa salive après avoir piqué un autre mammifère), les anticorps luttent donc la tique et la molécule en même temps. C’est pour cette raison que dès que la personne ingère de la viande par la suite, elle présente une réaction allergique. Le temps de réaction de l’organisme dans ce cas est d’environ trois heures, ce qui parfois peut ralentir le diagnostic de l’allergie.

Pour les chercheurs, il faut désormais comprendre pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles d’être allergiques que d’autres après une morsure.