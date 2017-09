Maladie de Lyme

Tiques : près de 3 000 piqûres recensées cet été en France

Les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 20 à 40 ans seraient les principales victimes de ces acariens gourmands de sang.

L’application Signalement-tique a remporté un franc succès cet été. Lancée officiellement le 17 juillet dernier, elle a déjà été téléchargée plus de 20 500 fois sur iPhone et Android, a annoncé ce jeudi 7 septembre l'Institut national de la recherche agronomique (Inra).

Cette plateforme mise au point par la Direction générale de la santé (DGS) et des chercheurs de l’Inra s’inscrit dans le projet de sciences participatives intitulé « Citicks ». Elle permet aux personnes piquées par une tique d’en informer les autorités et de décrire le lieu de l’attaque. Des informations qui permettront d’établir une cartographie précise des piqûres, et ainsi traquer les tiques.



Les jardins, lieux dangereux

Au cours de l’été, 2 560 piqûres ont été déclarées chez l'homme, et 508 chez des animaux de compagnie, en particulier chez des chats et des chiens. Entre 20 et 50 signalements par jour ont été enregistrés.

L’acarien gourmand de sang aurait surtout sévi en Bretagne, dans le Centre, le Grand Est et les Pyrénées. S’il se cache en priorité dans les massifs forestiers, le nuisible a aussi été retrouvé dans les jardins autour de la maison.

Ces déclarations apprennent également aux chercheurs que les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 20 à 40 ans sont les principales victimes des tiques.

Source : Inra