Des Américains et des Australiens

Mordus par une tique et allergiques à la viande

Des patients ont développé une allergie à la viande après avoir été mordus par une tique. Ce phénomène a fait l'objet d'une cinquantaine d'études scientifiques.

Aux pays du burger, des viandes revenues sur le grill et des barbecues gargantuesques, l’affaire dérange. Depuis plusieurs années, des centaines d’Américains et d’Australiens n’arrivent plus à consommer leur côte de bœuf ou leur tourte à la viande. En cause ? Une allergie développée après une morsure de tique.

Car cette sale bête ne transmet pas seulement la maladie de Lyme ou l’encéphalite de la tique, elle provoque aussi des allergies, rapportent deux chercheurs américains dans le journal Wired repéré par Slate.



Une espèce incriminée

L’allergie à la viande est relativement rare. Selon la littérature scientifique, moins de 3 % des adultes y sont sujets. Elle se manifeste généralement par de l’urticaire au niveau de la bouche, des gonflements mais elle peut aussi induire de graves réactions anaphylactiques, voire la mort.

Mais depuis une vingtaine d’années, cette allergie semble se propager dans le sud-est des Etats-Unis et la côte est australienne. Sur les 900 espèces de tiques décrites aujourd’hui, la responsable serait l’Amblyomma americanum. Une étude parue en 2011 a montré que la morsure de cette tique provoque une production importante d’anticorps dirigés contre un glucide appelé alpha-gal. L’allergène contenu dans la viande.

Ainsi, l’organisme des individus mordus par cet arachnide reconnaît ce sucre comme un corps étranger et déclenche une violente réaction immunitaire à son encontre.