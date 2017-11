Prévention

Dépistage du SIDA, les infirmiers des urgences sont plus efficaces

Un dépistage ciblé du SIDA, réalisé par les infirmiers aux urgences, est efficace et son coût reste raisonnable.

En France, un pays où l’épidémie de SIDA est concentrée sur certaines populations, plusieurs milliers de personnes ignorent encore leur séropositivité et un quart des diagnostics VIH est tardif. Or le dépistage précoce du VIH est essentiel pour contrôler l’épidémie parce qu’il permet l’initiation le plus tôt possible du traitement et, in fine, de limiter la morbi-mortalité et les transmissions secondaires.

Une étude en vie réelle

L’étude DICI-VIH, soutenue par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l’ANRS, visait à évaluer pour la première fois sur une large échelle l’efficacité et le coût d’un dépistage ciblé auprès de patients venus consulter aux urgences et identifiés comme particulièrement exposés à l’infection par le VIH à partir d’un auto-questionnaire. D'après un communiqué de l'AP-HP, elle a été menée auprès de 140 000 patients de huit services d’urgences, dont six de l’AP-HP (hôpitaux Avicenne, Bicêtre, Cochin, Lariboisière, Saint-Antoine et Tenon).

Les résultats de l’étude DICI-VIH ont été publiés le 30 octobre 2017 dans la revue Annals of Emergency Medicine. Ils montrent qu’un dépistage infirmier réalisé aux urgences et ciblé sur les personnes à haut risque est efficace et permet d’identifier pour un coût modéré les personnes qui ignorent leur séropositivité.

Comparaison de 2 périodes

L’essai DICI-VIH a comparé le nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH+ sur deux périodes. Pendant la période dite « contrôle » comprenant uniquement la pratique diagnostique médicale habituelle, sur plus de 74 000 patients participant à l’étude, un test VIH a été réalisé chez 92 patients et six ont été nouvellement diagnostiqués VIH+.

Pendant la période dite « intervention », un test rapide VIH était aussi proposé par les infirmiers aux patients les plus exposés en fonction des réponses à un auto-questionnaire. Sur plus de 74 000 patients participant à l’étude, environ 16 000 ont rempli un questionnaire.

Efficacité à moindre coût de l’auto-questionnaire

Près de 3000 personnes ont réalisé un test rapide proposé par l’infirmier, en plus des 97 patients ayant eu un test prescrit par le médecin. Au total, 22 personnes ont été diagnostiqués VIH + pendant la période intervention.

La proportion de nouveaux diagnostics VIH était 3 fois plus élevée pendant la période « intervention » comparativement à la période « contrôle » (risque relatif : 3,7, IC 95% : 1,4-9,8). Le coût de l’intervention a été évalué à 1 324 € par personne nouvellement diagnostiquée VIH+.

Ces résultats sont en faveur d’une stratégie de dépistage du VIH ciblée sur les personnes les plus exposées dans les services d’urgences. Ces données contribuent aussi à démontrer le rôle des équipes infirmières dans le dépistage du VIH qui s’intègre dans leurs missions de prévention et de santé publique.