Rapports hétérosexuels à risque à 50 ans

Il apparaît que le profil des malades varie en fonction de l’âge. Selon ce rapport, les plus de 50 ans sont plus susceptibles d’être infectés lors de rapports hétérosexuels. Résultat : la hausse des nouvelles infections concerne les deux sexes.

Alors que chez les plus jeunes, ce sont les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui sont les premières victimes. Les nouveaux cas sont surtout rapportés chez les hommes et jeunes garçons, alors que les femmes et jeunes filles sont de moins en moins touchées.

« Nos résultats suggèrent que l’épidémie de VIH évolue dans une nouvelle direction, a commenté le Dr Lara Tavoschi, responsable de l’étude. La méconnaissance de l’infection et du mode de transmission ainsi que la faible perception des risques chez les seniors peuvent expliquer cette évolution. L’idée que les seniors ne sont pas à risque est aussi partagée par certains professionnels de santé qui se concentrent sur les plus jeunes. Notre étude montre que toutes les tranches d’âges doivent être ciblées. »

Pour la chercheuse, il est primordial de développer des messages de prévention destinés spécifiquement aux baby-boomers. Il faut également rendre l’éducation sexuelle, les préservatifs et les moyens de dépistage plus accessibles. Le déploiement des tests d’auto-dépistage devrait permettre un meilleur accès, mais aussi permettre de détecter plus tôt les infections.

« Une fois que tout cela serait fait, nous pourrons prévenir de nouvelles transmissions et réduire le risque de complications sévères, qui revêt une importance capitale chez les patients âgés car leur mortalité est plus élevée que celle des jeunes patients », a expliqué cette spécialiste.