Adapter la prise en charge

Autre effet cumulatif, celui de la ménopause et de l’inflammation provoquée par la persistance du virus dans l’organisme. Les femmes de plus de 50 ans sont exposées à un risque accru de pathologies cardiovasculaires. Cette affirmation est encore plus vraie en présence du VIH.

Face à ces particularités, la stratégie de prise en charge doit évoluer, estime Isabel Cassetti. Les dépistages habituels sont d’autant plus important que le risque est élevé. L’Argentine plaide aussi en faveur de messages de prévention accrus. Activité physique et sportive, mise en place de traitements appropriés et réduction des consommations à risque (tabac, alcool, etc) peuvent alors joue un rôle crucial.

La recherche aurait elle aussi tout intérêt à prendre en compte ce vieillissement croissant des patients. A ce jour, seuls deux essais cliniques testant des antirétroviraux n’ont porté que sur des femmes. Ils ont tout deux mis en évidence une variation de l’efficacité des traitements dans cette population. Constater un impact variable sur les facteurs de risque n’aurait donc rien de surprenant.