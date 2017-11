Style de vie

17 facteurs de risque à éviter pour réduire les risques de cancer

L’American Cancer Society vient de dévoiler les 17 facteurs de risque qui favorisent un cancer. Ces résultats mettent en lumière les changements de style de vie qui pourraient réduire le risque de cancer.

Adopter un mode de vie pour s’assurer de ne pas avoir de cancer, c’est impossible. Mais changer certains comportements pour réduire au maximum les risques d’en avoir un, c’est possible.

Une grande nouvelle étude de l'American Cancer Society répertorie les facteurs de risque pour divers types de cancer. Ils sont au nombre de 17. Les scientifiques les qualifient de « modifiables » parce que les gens peuvent prendre des mesures actives pour les changer.

Dans cette nouvelle étude, ces facteurs comprennent principalement la consommation d'alcool, le fait de fumer, l’excès de poids corporel, une faible teneur en fibres dans son régime alimentaire, la consommation de viande rouge transformée, une faible consommation en fruits et légumes, les rayonnements ultraviolets, une carence en calcium et un manque d'activité physique.

Presqu’un cancer sur deux « évitable »

Cette liste exhaustive constitue un outil précieux pour la prévention et le contrôle du cancer. Les auteurs de l’étude estiment à 42% la part de cancers attribuables à ces facteurs de risque.

Pour eux, beaucoup auraient pu être atténués par des stratégies préventives efficaces, comme les taxes sur les cigarettes. Ces résultats soulignent la nécessité de mesures préventives pour réduire la mortalité prématurée des cancers associés à des facteurs de risque modifiables.

Des recherches supplémentaires sont également nécessaires sur l'étiologie de la maladie. En particulier concernant les cancers pour lesquels les facteurs de risque évitables avec des facteurs de risque importants sont peu connus (prostate et pancréas) ou dont le niveau de preuve est insuffisant.