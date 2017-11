L'affaire de la L-thyroxine

Lévothyrox : l’ancienne formule du toujours produite en France

L’avocat des patients engagés contre le laboratoire Merck, producteur du Lévothyrox, révèle que l’ancienne formule du médicament serait toujours produite en France.

Nouveau rebondissement dans l’affaire du Lévothyrox. L’avocat des patients qui se sont engagés en justice contre le laboratoire affirme que l’ancienne formule du médicament serait toujours produite en France, dans l’Isère. Mais les médicaments seraient destinés exclusivement au marché italien.

La préférence italienne

C’est l’avocat Maître Christophe Lèguevaques qui est chargé de défendre les patients. Il explique dans un communiqué: « On laisse souffrir les patients alors qu’une solution existe en Ise?re ! Nous voulons savoir pourquoi les autorite?s sanitaires françaises n’ont pas exige? de Merck et de son sous-traitant que la production de l’ancienne formule soit e?coule?e sur le marche? français. […] Nous voulons connaître les capacite?s de production du site de Bourgoin-Jallieu, savoir si elles peuvent être augmente?es et dans quelles proportions. Nous voulons savoir pourquoi devant la multiplication de cas d’effets inde?sirables cause?s par la nouvelle formule, Merck n’a pas ordonne? a? son sous-traitant d’augmenter sa production de Le?vothyrox original. »

« Une version différente du médicament », justifie Merck

Maître Christophe Lèguevaques a envoyé par huissier une « sommation interpellative » à la ministre de la santé Agnès Buzyn, au laboratoire Merck, à la société Panthéon (le laboratoire qui fabrique le médicament dans l’Isère) et à l’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament. Une disposition qui permet d’interpeller directement une personne ou une entité pour obtenir des réponses.

Pour le laboratoire et le ministère de la santé, la formule destinée au marché italien est différente de l’ancienne version française du médicament. Aussi, elle ne répond pas aux mêmes exigences de sécurité et aux mêmes procédures.

L’affaire du Lévothyrox a commencé en octobre dernier avec des plaintes de patients en masse. La nouvelle formule de Lévothyrox, ce médicament qui soigne les troubles de la thyroïde, a été mise sur le marché en mars dernier. Très rapidement, certains malades ont ressenti de forts effets secondaires.