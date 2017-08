Nouvelle formule

Lévothyrox : des effets secondaires dénoncés par des milliers de patients

Depuis le changement de formule du médicament contre les troubles de la thyroïde, des milliers de patients se plaigned'effets secondaires gênants.

La nouvelle génération de Lévothyrox provoque la colère de patients. En mars dernier, ce médicament indiqué dans les troubles de la thyroïde a changé d’aspect et de formule. « Afin de garantir une stabilité plus importante de la teneur en substance active lévothyroxine tout le long de la durée de conservation du médicament, le laboratoire Merck a réalisé, à la demande de l’Agence nationale des médicaments (ANSM), une modification de la formule de Levothyrox », avait indiqué l’agence sanitaire à l’époque.

Mais des patients se plaignent aujourd’hui d’effets indésirables depuis le changement de formule - fatigue intense, mal de tête, prise de poids, constipation, vertiges… Une pétition a été lancée et a récolté 20 000 signatures et 9000 commentaires et témoignages. Elle réclame la mise à disposition des deux formules sur le marché.





"Bioéquivalence"

En mars, l’ANSM assurait que « la bioéquivalence entre l’ancienne et la nouvelle formule » avait été démontrée, mais elle conseillait malgré tout à certains patients de réaliser un dosage de TSH [dosage sanguin de la thyréostimuline] six à huit semaines après le début de la prise de la nouvelle formule, « par mesure de précaution ».

L’agence préconisait ces nouveaux dosages dans plusieurs cas : si « votre équilibre thérapeutique a été particulièrement difficile à atteindre, vous avez un cancer de la thyroïde, vous avez une maladie cardiovasculaire (insuffisance cardiaque ou coronarienne et/ou des troubles du rythme), le patient est un enfant, une personne âgée ou enceinte ».





Dosages THS

« Si vous avez des questions ou si vous ressentez des symptômes inhabituels pouvant traduire un déséquilibre thyroïdien, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin ou de votre pharmacien », précisait encore l'ANSM.

« Trop de patients ne supportent pas le nouveau Lévothyrox, ils ressentent d'importants effets secondaires. Quand on sait qu'il est très difficile de stabiliser la TSH, il est inadmissible d'avoir modifié ce médicament », écrivent les auteurs de la pétition en ligne, qui demandent aux laboratoires concernés de revenir à l'ancienne formule.