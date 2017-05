Agence européenne du médicament

Stérilet Mirena : les effets secondaires sont réévalués

Les signalements d'effets indésirables concernant le stérilet Mirena sont en hausse. L'Agence européenne du médicament est en train de les évaluer.

Rassurer les utilisatrices du stérilet Mirena. C’est l’objectif de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui a publié ce vendredi un communiqué sur son site internet.

Elle y rapporte une constatation de l’augmentation des déclarations d’effets indésirables, au niveau européen. Sur Facebook notamment, un groupe de « victimes du stérilet Mirena » a été créé, et rassemble ce samedi déjà presque 6 000 personnes (3 000 de plus en deux jours). Au Canada, aux États-Unis ou en Europe, des plaintes ont aussi été signalées.





De nouveaux effets indésirables

Vertiges, nausées, maux de tête, dépression, perte de cheveux, kystes ovariens… La plupart de ces effets secondaires rapportés sont pourtant répertoriés dans la notice d’utilisation, destinée au grand public, ou le résumé des caractéristiques du produit (RCP), pour les professionnels de santé. D’autres n’y figurent pas.

L’ANSM se veut rassurante, et confirme dans son communiqué qu’« à ce jour, au regard des données disponibles, l’augmentation et la nature des déclarations ne remettent pas en cause le rapport bénéfice/risque de Mirena, qui reste positif dans ses indications actuelles ».

Elle ajoute néanmoins que l’Agence européenne du médicament évalue actuellement les effets indésirables rapportés, et que ses conclusions ne sont à attendre qu’à partir de juin 2017.