USA Congrès de rhumatologie

Polyarthrite et vaccin : faire une pause dans le traitement

Le méthotrexate est le traitement pivot contre la polyarthrite, mais il atténue la réponse au vaccin anti-grippal. Une étude américaine montre que l’interrompre pendant deux semaines améliore l’efficacité du vaccin sans aggraver la polyarthrite.

La saison de la grippe démarre, et celle du vaccin aussi. Une étude américaine, présentée cette semaine à la réunion annuelle ACR/ARHP à San Diego, montre une relation intéressante entre vaccination contre la grippe saisonnière et traitement contre la polyarthrite rhumatoïde. Les patients qui prennent ce traitement, et qui l’interrompent pendant deux semaines après leur vaccination contre la grippe, bénéficient d’une meilleure efficacité du vaccin. Le tout sans rechute des symptômes de la polyarthrite.

Améliorer l’efficacité du vaccin

« Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde sont plus sensibles aux infections, y compris la grippe saisonnière, à cause du fonctionnement anormal de leur système immunitaire et à la suppression immunitaire liée au traitement de fond », explique Jin Ryun Park, un des auteurs de l’étude. Le traitement contre la polyarthrite le plus utilisé est le méthotrexate, un immunosuppresseur. Mais il diminue l’efficacité du vaccin anti-grippal.

D’où le développement de cette recherche sur l’arrêt temporaire du traitement pour améliorer la réponse au vaccin. 316 personnes ont participé à l’étude. 75,5% des malades qui ont interrompu le traitement pendant deux semaines, ont eu une meilleure réponse au vaccin. Contre 54,5% de ceux qui n’ont pas interrompu leur traitement.

Pour les chercheurs, cela pourrait s’appliquer à d’autres vaccins, comme celui contre la pneumonie à pneumocoque ou le zona. Ces vaccins sont en effet essential pour réduire le lourd tribu infectieux au cours de la polyarthrite rhumatoïde.