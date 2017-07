Sondage Odoxa

Vaccination obligatoire : les Français sont divisés

Un Français sur deux ne veut pas de l'obligation vaccinale. Ils s'inquiètent des risques associés à ce geste et jugent les bénéfices insuffisants.

La vaccination divise les Français. Et l’élargissement de l’obligation vaccinale n’a visiblement pas amélioré la situation. Annoncé par la ministre de la Santé, le passage à 11 souches obligatoires laisse un goût d’amertume aux personnes interrogées par Odoxa (1). La moitié d’entre elles s’oppose à une telle disposition. Et les théories complotistes ont bon vent.

Parmi les sondés, les jeunes et les femmes sont plus nombreux à douter de l’intérêt d’élargir l’obligation vaccinale. Et la mesure a du mal à passer. Par rapport à 2015, les réserves sur le rapport bénéfice-risque des vaccins sont plus nombreuses.





Des bénéfices avérés

39 % des Français estiment que les dangers associés au geste sont supérieurs aux bienfaits qu’il pourrait apporter. Deux ans plus tôt, ils étaient 27 % à exprimer de tels doutes. Cette progression est d’autant plus inquiétante que la croyance est erronée.

La vaccination obligatoire contre la diphtérie, par exemple, a permis de faire reculer la maladie sur le continent européen. En France, seuls 9 cas sont survenus entre 2002 et 2012… et huit étaient importés. Même résultat pour le tétanos, qui a quasi disparu du territoire.

L’absence de vaccination, elle, comporte des risques réels. Au cours des années 2000, la chute de la couverture vaccinale a provoqué une épidémie en France. Entre 2008 et 2012, plus de 23 000 cas de rougeole ont été diagnostiqués – entraînant 10 décès, plus de 1 000 pneumopathies graves et 30 complications neurologiques. La majorité des patients n’étaient pas immunisés contre le virus. Et le faible taux de protection a favorisé la circulation de celui-ci.







Source : Unicef