Puberté précoce

Australie : une fillette de 5 ans bientôt ménopausée

Les parents d'Emily ont lancé une campagne de financement participatif pour payer le traitement de la petite fille, qui souffre de la maladie d'Addison.

A seulement 5 ans, Emily Dover va être très prochainement ménopausée. Les médecins qui suivent la petite australienne vont en effet lui administrer un traitement destiné à corriger le déséquilibre hormonal dont elle souffre. Avec pour conséquence l’arrivée de la ménopause chez cette enfant au développement extrêmement précoce.

Emily Dover, qui vit à Gosford, une ville située au nord de Sydney, grandit bien plus vite que les autres enfants du même âge. Car, comme le raconte le Daily Mirror, la petite fille est atteinte de la maladie d'Addison, une pathologie qui provoque une puberté prématurée, des problèmes sensoriels, de l'anxiété, des troubles du spectre de l'autisme et une insuffisance surrénalienne.

Conséquence de la maladie, elle a connu ses premières poussées d’acné et a vu ses seins se former dès l’âge de 2 ans. Et deux années plus tard, Emily a commencé à avoir ses règles avant qu’une pilosité excessive ne se développe sur ses bras, son dos et son pubis.

La fillette s’est également mise à dégager une forte odeur corporelle et est beaucoup plus grande que ses camarades du même âge. A l’âge de quatre semaines, elle avait ainsi grandi de 4 centimètres en sept jours.

Un traitement très coûteux

Sa maladie a finalement été diagnostiquée cet été, après des années de tests et d'hésitations par les médecins. Pour aider l'enfant, des médecins ont décidé de lui administrer un traitement qui améliorera son quotidien mais se manifestera notamment par une ménopause.



Problème : les médicaments sont chers. Chaque piqûre coûte environ 1 200 euros. Les parents de la fillette ont donc lancé une campagne de financement participatif en ligne. L’initiative est un succès puisqu’en à peine deux semaines, l’objectif fixé par les Dover a été largement dépassé.