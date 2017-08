Une accumulation de maladies

L’hécatombe a motivé, outre d’innombrables œuvres artistiques, des expéditions et des recherches scientifiques, destinées à dénouer les fils du mystère. Grâce à des témoignages écrits et aux autopsies de quelques marins retrouvés près des navires, des hypothèses ont été émises au cours des 150 années qui ont suivi le drame.



Tombes de marins retrouvées sur l'île de Beechey (DR)

Froid, faim et surtout maladies auraient tué l’équipage. Le scorbut, dû au manque de fruits et légumes dans l’alimentation, et une intoxication au plomb causée par des conserves défectueuses ont été évoqués. Plus directement, les marins seraient morts de pneumonies, voire de tuberculose. Des traces de cannibalisme ont même été relevées sur des os.

Fasciné par ces histoires depuis son enfance, le Pr Taichman, devenu expert amateur de cette expédition, a décidé de mener ses recherches. En analysant des retranscriptions de témoignages de chasseurs Inuits, il a remarqué une description de symptômes présentés par certains membres d’équipages rencontrés sur la banquise.

Les gueules noires

Les disparus aux visages émaciés avaient des bouches « dures, sèches et noires », d’après les autochtones. En menant des recherches sur ces symptômes, Taichman a pu associer ces manifestations à la maladie d’Addison qui, jusqu’à présent, ne faisait pas l’objet d’hypothèse pour expliquer le décès de l’équipage. L’affection cause en effet une hyperpigmentation des muqueuses, les faisant apparaître noires.

De nos jours, cette maladie très rare est associée à des maladies auto-immunes. Mais « à l’époque, la cause principale de la maladie d’Addison était la tuberculose », souligne le Pr Taichman. Le puzzle semble alors prendre forme.

Moins de mystère, légende intacte

Le scorbut et l’intoxication au plomb ont favorisé les pneumonies et la tuberculose, qui a à son tour provoqué des maladies d’Addison. Celle-ci se traduit par une grande fatigue, une hypotension artérielle, mais surtout un amaigrissement, lié à des dysfonctionnements hormonaux, et cela même avec une alimentation correcte. Toutes ces maladies combinées auraient alors précipité la famine des marins, et leur mort.

« L’hypothèse tuberculose-maladie d’Addison explique bien mieux l’un des plus grands mystères de l’exploration arctique », se réjouit le Pr Taichman, pas mécontent d’avoir pu contribuer à cette histoire qui le passionne. Une explication qui n’enlève rien au côté dramatique de cette expédition, dont la légende devrait toujours continuer à faire rêver les auteurs et leurs lecteurs.