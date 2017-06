Perturbateurs endocriniens

Puberté précoce : des disparités régionales à relativiser

Les hôpitaux lyonnais et toulousains dépistent plus les cas de puberté précoce, faisant artificiellement monter les chiffres révélés par Santé publique France.

Dix fois plus de pubertés précoces à Lyon et à Toulouse. Une étude de Santé publique France présente des disparités territoriales inquiétantes, laissant soupçonner un impact fort de l’environnement, et en particulier de la présence de perturbateurs endocriniens, sur la maladie.

Mais ces disparités doivent être relativisées, estime le Pr Marc Nicolino, chef de service d’endocrinologie pédiatrique de l’hôpital Femme mère enfant des Hospices civils de Lyon.

Les chiffres de cette étude sont en effet issus de données qui comptabilisent les patients déclarés et traités pour cette pathologie, et les disparités géographiques apparaissent sans doute plus fortes qu'elles ne le sont en réalité, estime-t-il.





Lyon et Toulouse dépistent plus

« Les centres de Lyon et Toulouse sont de grosses structures drainant une population importante sur le plan régional, et prenant en charge depuis longtemps cette pathologie sur la base de modalités comparables et uniformes, explique le Pr Nicolino dans un communiqué. En l’occurrence, ils dépistent activement la puberté précoce et traitent systématiquement les jeunes patients. »

D’autres régions, à l’inverse, la dépistent et la traitent moins. Cette concentration de problèmes autour de ces deux villes serait donc plus causée par un biais statistique que par l’environnement, dont il discute l’impact exclusif.

Le gradient Nord-Sud qui apparaît dans les résultats s'observe aussi à plus grande échelle : plus on se rapproche de l'équateur, plus les pubertés sont précoces.