Plusieurs suspects

L’exposition aux perturbateurs endocriniens est une cause « plausible » à ce développement précoce du corps d’adulte. Produits cosmétiques, métaux lourds, plastifiants sont omniprésents dans l’environnement des enfants. Les émissions industrielles sont aussi suspectées.

Mais toutes ces hypothèses doivent être confirmées au sein d’études plus fines. Car les facteurs de risque de puberté précoce sont nombreux. Au rang des accusés figure notamment l’obésité, qui touche 3 % des enfants. Sans compter qu’un gradient Nord/Sud a déjà été observé : plus on s’approche de l’Equateur, plus les signes de maturation surviennent tôt.





Une forte attente

En fait, ces travaux fournissent une photographie générale précieuse pour les études à venir. Elle permet de cibler les recherches en fonction de ces observations. « On a prévu de développer des indicateurs géographiques d’exposition, liés à des parcelles agricoles par exemple, afin d’étudier le lien qui pourrait exister entre nos observations et la proximité vis-à-vis de parcelles agricoles », développe Sébastien Denis.

Ces travaux sont très attendus, à la fois du milieu scientifique et du grand public. « On observe à la fois une augmentation de l’inquiétude et des investissements des agences sur ces sujets », confirme Sébastien Denis. L’inquiétude est justifiée. Non seulement la puberté précoce se fait plus présente, mais l’infertilité a en plus tendance à augmenter, tout comme les malformations génitales masculines.

Les plans nationaux sur les liens entre santé et environnement sont à saluer. C’est grâce à eux que le dynamisme français est à l’œuvre. « Cela montre qu’il n’est plus possible de faire l’impasse sur ces sujets-là », tranche le directeur de la branche Santé et Environnement.