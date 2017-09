Sur une mandarine

Argentine : un insecticide interdit tue une fillette de 12 ans

Le Furadan est tenu responsable du décès d’une fillette le 9 septembre dernier. Elle est décédée avant même son arrivée à l’hôpital.

Il a suffi d’une mandarine. Une fillette de 12 ans est décédée au début du moins en Argentine, après avoir mangé un fruit visiblement contaminé. L’autopsie réalisée a révélé la présence de Carbofuran (vendu sous le nom de Furadan), une substance utilisée comme insecticide.

Le jeune fille se rendait à son cours de catéchisme avec son neveu, dans la petite ville de Mburucuyá, située dans les terres, au nord-est du pays, dans une région productrice agrumes. En chemin, ils ont ramassé des mandarines tombées au sol, qu’ils ont mangées.

Un décès foudroyant

Rapidement, les deux enfants ont été pris de vomissements, mais l’état de la fillette s’est aggravé. Elle a été prise de convulsions et de tremblements. Elle n’a pas eu le temps d’arriver à l’hôpital. « Le garçon a vomi et s’est senti mal, mais la fillette a consommé une quantité fatale », a déclaré le procureur local, Osvaldo Ojeda.

« Nous avons mené des perquisitions sur les lieux où les mandarines ont été ramassées », a-t-il ajouté. Les fruits pourraient avoir chu d’un camion. Les travailleurs d’une plantation voisine ont été questionnés, mais l’interrogatoire n’a pour l’instant débouché sur aucune arrestation.

Un insecticide interdit

Les exploitants pourraient être inquiétés, car le produit est interdit, en raison de sa toxicité. Mais il semble être encore largement utilisé en Argentine. En juillet, 200 chiens ont trouvé la mort dans un village argentin, sans doute en raison du Carbofuran.

Pour l’homme, il est toxique pour les voies respiratoires, la peau et les voies digestives. Les douleurs abdominales et les et les vomissements peuvent s’accompagner de tremblements, d’une perte de contrôle musculaire, et entraîner un arrêt cardiaque.

En France, le Carbofuran est interdit depuis 2008.