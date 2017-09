Un système de santé défaillant

« Il semble que les personnes schizophrènes n’ont pas bénéficié des avancées qui ont été réalisées pour les patients de la population générale vivant avec des pathologies physiques chroniques », explique le Dr Paul Kurdyak, épidémiologiste au Centre de toxicomanie et de santé mentale (Canada), et auteur principal de l’étude.

Ce sont notamment sur les risques particuliers liés aux pathologies mentales que le système de santé échoue. Les personnes schizophrènes sont, par exemple, plus à risque de diabète ou d’obésité. Ils sont également plus exposés aux conséquences du tabagisme ou d’un mode de vie sédentaire, expliquent les chercheurs. Les médicaments qui leur sont prescrits favorisent aussi la prise de poids, et le développement de diabète.

Une prise en charge globale est nécessaire

La prise en charge des schizophrènes est peut-être trop centrée sur la maîtrise de la pathologie mentale et de ses symptômes, sur la prise des traitements et la prévention du suicide, et pas assez sur la santé générale des patients.

« En tant que professionnels de santé, il est de notre responsabilité de travailler ensemble, en collaboration avec l’ensemble du système de santé, pour fournir à ces patients une meilleure prise en charge physique et mentale, poursuit le Dr Kurdyak. Les conséquences sont terribles, voir dramatiques, lorsque nous ne le faisons pas. Des vies sont perdues. »

En somme, les pathologies mentales semblent créer une inégalité dans le traitement apporté aux maladies chroniques, en comparaison du reste de la population. Et, avec l’augmentation de l’espérance de vie observée dans la population générale, cet écart se creuse.

En France, la schizophrénie concerne 600 000 personnes, d’après les chiffres de l’Inserm.