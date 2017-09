35 % de réussite

Deux semaines plus tard, ils ont évalué les impressions des patients. Parmi le groupe traité, 35 % affirmaient que la SMT avait réduit les symptômes de manière significative – c’est-à-dire d’au moins 30 %. En comparaison, dans le groupe placebo, ils n’étaient que 9 %.

« C’est le premier essai contre placebo qui détermine avec précision une zone du cerveau bien définie anatomiquement sur laquelle les impulsions magnétiques de haute fréquence sont efficaces pour réduire les hallucinations auditives, souligne le Pr Sonia Dollfus, chef du pôle santé mentale du CHU de Caen, et auteur principal de l’étude. Nous avons montré qu’elles font la différence chez certains patients, mais il faudra du temps avant d’être certains que la SMT est la meilleure voie de traitement sur le long terme. »

Un espoir pour tous les patients qui entendent des voix, et pour leur entourage, qui subissent ce symptôme très perturbant. La schizophrénie concerne 0,7 % de la population mondiale, et 600 000 personnes en France, femmes et hommes, d’après les chiffres de l’Inserm. Plus de 400 000 entendraient des voix.