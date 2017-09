A partir de ce rapport, la ministre a identifié 4 thèmes prioritaires (la prévention, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé, la pertinence des soins et l’innovation). Ces 4 priorités seront discutées dès la semaine prochaine et jusqu’à la mi-octobre avec tous les acteurs de la santé, les élus et les usagers.

La ministre veut notamment réfléchir à la place de l’hôpital et des soins ambulatoires et souhaite faire évoluer les modalités de tarification des professionnels, mais aussi mieux repérer les innovations « à fort potentiel » pour les accompagner.

Ecoutez... Agnès Buzyn : « Il s’agit de passer d’un système en silo à un système centré sur les besoins des patients avec des parcours organisés au niveau du territoire...» : « Il s’agit de passer d’un système en silo à un système centré sur les besoins des patients avec des parcours organisés au niveau du territoire...»

A l’issue de ces rencontres, un premier projet sera proposé à la concertation en novembre. Les citoyens pourront y participer via un site internet dédié. La nouvelle version de la stratégie sera ensuite débattue en décembre lors d’un Comité interministériel de la Santé avant d’être officialisée par la publication d‘un décret.

La stratégie sera ensuite mise en œuvre sur le territoire via les projets régionaux de santé. « Les priorités de la SNS trouveront là une application concrète et adaptée à chaque caractéristiques des territoires », a déclaré la ministre.