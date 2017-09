Épidémie

Madagascar : cinq décès de la peste en deux semaines

La peste pulmonaire a tué 5 personnes depuis le 28 août dernier. Les autorités sanitaires des îles voisines de la Réunion et de Mayotte appellent à la vigilance.

Des flambées épidémiques de peste touchent régulièrement l’île de Madagascar. Avec la République Démocratique du Congo et le Pérou, c’est l’un des derniers pays dans lesquels la maladie circule. En 2016, elle y avait touché plus de 60 personnes, et provoqué une trentaine de décès. Depuis fin août, un nouveau foyer aurait déjà tué cinq personnes, d'après les informations relayées par RFI Afrique.

Dans un communiqué publié le 11 septembre dernier, « le ministère de la Santé publique appelle la population à la vigilance face à prolifération de rats et la pullulation des puces. Il recommande l'assainissement du milieu et la lutte contre les feux de brousse », qui repoussent les rats dans les villes et les villages. Les rongeurs peuvent en effet être vecteurs de puces infectées par la bactérie Yersinia pestis, responsable de la peste.





La flambée a été jugulée

Le premier cas a été identifié le 28 août, dans le district d’Ankazobe, dans le centre de l’île. Il est décédé de l’une des deux formes principales, la peste pulmonaire, dans un taxi collectif en direction de la côte est. Deux de ses voisins de route ont été infectés, et sont décédés moins de 24 heures après leur rencontre avec le malade.

Rapidement, deux femmes de la famille des voyageurs sont également décédées. L’une d’entre elles avait, entre temps, voyagé en taxi collectif. Heureusement, toutes les personnes avec qui les différentes personnes infectées sont rentrées en contact ont pu être retrouvées et traitées. Leurs domiciles ont été débarrassés des puces. Au total, 22 cas suspects ont été traités.